Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post. Зазначається, що "покоління бета" охоплює проміжок 2025-2039 роки.

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Що відомо про нове "покоління бета"

Соціолог та футуролог Марк Маккріндл зазначає, що представники "покоління бета" отримають у спадок світ, охоплений боротьбою із серйозними викликами, включаючи "кліматичні зміни, глобальні демографічні зрушення та швидку урбанізацію".

Покоління бета житиме в епоху, коли штучний інтелект та автоматизація повністю впровадяться в повсякденне життя – від освіти та робочих місць до охорони здоров’я та розваг,

– пояснює вчений.

Маккріндл прогнозує, що до 2035 року "покоління бета" складатиме 16% від всього світового населення.

"Покоління бета" слідує за "поколінням альфа", яке тривало 2010 по 2024 рік. До цього було "покоління Z", або ж як заведено говорити – "зумери". Воно тривало з 1996 по 2010 рік. "Покоління Y" (мілленіали) народилися з 1981 по 1996 рік.