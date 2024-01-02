Предупреждение о российском вооружении объявляли, в том числе, и в столице Украины. На Юге также предупреждали о возможных пролетах вражеских дронов-камикадзе.

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Тревога в Украине

Около 18:08 воздушная тревога распространилась на значительную часть областей Украины. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– написали в ВСУ.

Также отмечается, что в Херсонской и Николаевской областях наблюдалась угроза применения ударных БПЛА.

Около 19:14 по Украине начали распространяться отбои.

Где объявляли воздушную тревогу: смотрите на карте

Российский террор Украины