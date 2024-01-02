Предупреждение о российском вооружении объявляли, в том числе, и в столице Украины. На Юге также предупреждали о возможных пролетах вражеских дронов-камикадзе.
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Тревога в Украине
Около 18:08 воздушная тревога распространилась на значительную часть областей Украины. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,
– написали в ВСУ.
Также отмечается, что в Херсонской и Николаевской областях наблюдалась угроза применения ударных БПЛА.
Около 19:14 по Украине начали распространяться отбои.
Где объявляли воздушную тревогу: смотрите на карте
Российский террор Украины
- Российские захватчики утром 2 января совершили массированный ракетный обстрел по территории Украины, а также запустили десятки дронов-камикадзе типа "Шахед". В частности, враг обстрелял Киев "Кинжалами", а также ракетами "Калибр", Х-155, Х-555 и Х-55. Россия для атаки 2 января использовала 10 МиГ-31К из 12, которые, по имеющейся информации, находятся в ней на вооружении.
- Воздушным силам удалось уничтожить 72 воздушных целей – в том числе и 10 хваленых россиянами "Кинжалов". Всего враг использовал 99 целей воздушного нападения. Все 35 ударных БПЛА "Шахед" были уничтожены.
- Однако, несмотря на неимоверную работу ПВО, все же не обошлось без попаданий. В Киеве повреждены инфраструктурные объекты в нескольких районах – например, в Соломенском районе пострадал многоэтажный дом. Там количество пострадавших составляет уже 49 человек. Есть двое погибших.