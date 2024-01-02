Попередження про російське озброєння оголошували, зокрема, й у столиці України. На Півдні також попереджали про можливі прольоти ворожих дронів-камікадзе.
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Тривога в Україні
Близько 18:08 повітряна тривога поширилася значною частиною областей України. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,
– написали у ЗСУ.
Також там зазначили, що у Херсонській та Миколаївській областях спостерігалася загроза застосування ударних БпЛА.
Близько 19:14 Україною почали ширитися відбої.
Де оголошували повітряну тривогу: дивіться на карті
Російський терор України
- Російські загарбники вранці 2 січня здійснили масований ракетний обстріл по території України, а також запустили десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, ворог обстріляв Київ "Кинджалами", а також ракетами "Калібр", Х-155, Х-555 та Х-55. Росія для атаки 2 січня використала 10 МіГ-31К, з 12, які, за наявною інформацією, й перебувають у неї на озброєнні.
- Повітряним силам вдалося знищити 72 повітряні цілі – зокрема, й 10 хвалених росіянами "Кинджалів". Всього ворог використав 99 цілей повітряного нападу. Усі 35 ударних БпЛА "Шахед" було знищено.
- Однак попри неймовірну роботу ППО, все ж не обійшлося без влучань. У Києві пошкоджено інфраструктурні об'єкти у декількох районах – наприклад, у Солом'янському районі постраждав багатоповерховий будинок. Там кількість постраждалих становить уже 49 осіб. Є двоє загиблих.