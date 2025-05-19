Людей хоронят во дворах: волонтер показала ужасные кадры из разрушенного Покровска

Покровское направление остается одним из самых сложных на всей линии фронта. Это подтверждает Генштаб, который ежедневно публикует сводки об огромном количестве штурмов и боевых столкновений.

Волонтер и основательница БО БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная рассказала 24 Каналу, что Покровское направление растянулось на длинные километры. Его можно разделить на сектора, которые разные по динамике и интенсивности.

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Есть угроза захода в город

На отрезке Удачное – Котлино враг лезет через посадки. Там постоянно происходят вражеские "накаты", но украинские подразделения держат рубежи. На участке Александрополь, Новая Полтавка, Новоалександровка – ситуация очень сложная. К сожалению, там враг имеет успех и продолжает его развивать.

"Особое внимание россияне обращают на отрезок Миролюбовка, Елизаветовка и Малиновка. Именно продвижение через Малиновку на Новоэкономическое может открыть оккупантам пространство на другой фланг Мирнограда, а затем и Покровска", – рассказала Яна Статная.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Кроме этого, враг не останавливается и продолжает наносить удары с западного фланга. Это район Звёздного. Стоит понимать, что Зверево – это не просто населенный пункт, это фактически уже Покровск. Там нет разграничения, а просто застройка.

Если оккупанты будут продвигаться по Зверево, то есть угроза, что они зайдут в Покровск – в район центрального кладбища. Вообще, если говорить о Покровском направлении, то легко здесь не было никогда. Еще с октября 2023 года, когда Россия начала наступление на Авдеевку, то уже более 18 месяцев оккупанты беспрестанно лезут и разрушают все на своем пути.

Есть тенденция возвращения местных в Покровск

Эвакуация из разных районов города продолжается. Каждому, кто изъявит желание, помогут выехать. Всего в Покровске остается примерно 2 тысячи человек. Сейчас наблюдается очень плохая динамика, когда люди возвращаются в город даже с детьми.

Когда мы работали в Покровске 9 – 10 мая, то общались с местными. Многие рассказывали, что они уже посадили огород. То есть это свидетельствует о желании людей оставаться под КАБами и FPV-дронами,

– отметила волонтерка.

Возможно, Покровск не является таким уничтоженным городом, как Торецк, Бахмут или Угледар, но именно из-за дронов на оптоволокне ситуация является особенно опасной и критической. Город буквально опутан оптоволокном.

Россияне делают засады на людей

Благодаря дронам с оптоволокном, враг делает засады. Оккупанты приземляют дроны, а дальше они просто ждут своей цели. Им не важно по кому отрабатывать. Это может быть гражданский человек, военные или автомобили. Местные пытаются ставить надписи на машины или цепляют на них ткань, но враг все равно стреляет по машинам.

Даже, если человек едет на велосипеде, они все равно по нему отрабатывают. Такие случаи неоднократно были в Мирнограде. Жилые районы постоянно "накрывают" комбинацию РСЗО, управляемых авиабомб. Вследствие прилетов гибнут люди.

Как выглядит Покровск / Фото предоставила Яна Статная

"Например, из-за обстрела села Рог погибло 5 человек, 4 из них похоронили во дворе в одной могиле. Ситуация в городе настолько критическая, что все сводится к тому, что человека просто хоронят в вырытой яме – без гроба. Из фанеры или дерева делают табличку, где указывают инициалы, дату рождения и смерти. Таки могил гражданских по городу очень много", – рассказала волонтер.

Заметим, российские войска пытаются обойти Покровск с флангов и так захватить город. Россияне приближаются к админгранице с Днепропетровской областью. Для этого им важно продвинуться возле поселка Серебряное.