Волонтерка та засновниця БО БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна розповіла 24 Каналу, що Покровський напрямок розтягнувся на довгі кілометри. Його можна поділити на сектори, які різні за динамікою та інтенсивністю.

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Є загроза заходу у місто

На відтинку Удачне – Котлине ворог лізе через посадки. Там постійно відбуваються ворожі "накати", але українські підрозділи тримають рубежі. На ділянці Олександропіль, Нова Полтавка, Новоолександрівка – ситуація дуже складна. На жаль, там ворог має успіх та продовжує його розвивати.

"Особливу увагу росіяни звертають на відтинок Миролюбівка, Єлизаветівка і Малинівка. Саме просування через Малинівку на Новоекономічне може відкрити окупантам простір на інший фланг Мирнограду, а згодом і Покровську", – розповіла Яна Статна.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Крім цього, ворог не зупиняється і продовжує завдавати ударів із західного флангу. Це район Звірового. Варто розуміти, що Звірове – це не просто населений пункт, це фактично вже є Покровськом. Там немає розмежування, а просто забудова.

Якщо окупанти просуватимуться по Звіровому, то є загроза, що вони зайдуть в Покровськ – у район центрального кладовища. Взагалі, якщо говорити про Покровський напрям, то легко тут не було ніколи. Ще з жовтня 2023 року, коли Росія почала наступ на Авдіївку, то вже понад 18 місяців окупанти безперестанку лізуть та руйнують все на своєму шляху.

Є тенденція повернення місцевих у Покровськ

Евакуація з різних районів міста триває. Кожному, хто виявить бажання, допоможуть виїхати. Загалом у Покровську залишається приблизно 2 тисячі людей. Зараз спостерігається дуже погана динаміка, коли люди повертаються у місто навіть з дітьми.

Коли ми працювали у Покровську 9 – 10 травня, то спілкувалися з місцевими. Багато хто розповідав, що вони вже посадили город. Тобто це свідчить про бажання людей залишатися під КАБами та FPV-дронами,

– зауважила волонтерка.

Можливо, Покровськ не є такими знищеним місто, як Торецьк, Бахмут чи Вугледар, але саме через дрони на оптоволокні ситуація є особливо небезпечною та критичною. Місто буквально обплутане оптоволокном.

Росіяни роблять засідки на людей

Завдяки дронам з оптоволокном, ворог робить засідки. Окупанти приземлюють дрони, а далі вони просто чекають своєї цілі. Їм не важливо по кому відпрацьовувати. Це може бути цивільна людина, військові або автомобілі. Місцеві намагаються ставити написи на машини або чіпляють на них тканину, але ворог все одно стріляє по автівках.

Навіть, якщо людина їде на велосипеді, вони все одно по ній відпрацьовують. Такі випадки неодноразово були в Мирнограді. Житлові райони постійно "накривають" комбінацію РСЗВ, керованих авіабомб. Внаслідок прильотів гинуть люди.

Як виглядає Покровськ / Фото надала Яна Статна

"Наприклад, через обстріл села Ріг загинуло 5 людей, 4 з них поховали на подвір'ї в одній могилі. Ситуація в місті настільки критична, що все зводиться до того, що людину просто ховають у виритій ямі – без труни. З фанери або дерева роблять табличку, де вказують ініціали, дату народження та смерті. Таки могил цивільних по місту є дуже багато", – розповіла волонтерка.

Зауважимо, російські війська намагаються обійти Покровськ з флангів і так захопити місто. Росіяни наближаються до адмінкордону з Дніпропетровською областю. Для цього їм важливо просунутися біля селища Срібне.