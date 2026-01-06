Конец Курской операции, 3 потерянных города и оборона Купянска․ Главные события 2025 года на фронте

4-й год большой войны из почти 12-ти, которые мы противостоим российским захватчикам. И за этими цифрами стоят победы и поражения, истории потерь и спасений.

2025 год был крайне тяжелым на фронте – бои за Курахово, Великую Новоселку, Покровск, Мирноград, Торецк, Часов Яр, Северск, Купянск, Волчанск, Гуляйполе, окрестности Лимана, Боровой, Константиновки и даже в российской Судже.

В этом году боевые действия вышли еще и на территорию Сумской и Днепропетровской областей, кроме Запорожья, Херсонщины, Донетчины, Луганщины и Харьковщины.

В то же время Украина начала масштабную реформу в условиях самой кровавой войны со времен Второй мировой. Также наши воины провели уникальную операцию и уберегли город Купянск. И ежедневно Силы обороны делают все, чтобы остановить врага, или как минимум заставить его платить огромную цену за каждый метр продвижения.

О ходе событий на фронте в 2025 году, главные операции наших войск и вызовы, перед которыми столкнулась Украина – читайте в материале 24 Канала.

Конец операции на Курщине, российский террор Суджи и "Труба-2"

Одним из главных событий 2024 года стала Курская операция Сил обороны. Однако именно на первые месяцы 2025 года пришлась ее кульминация, которая до сих пор вызывает немало вопросов.

При поддержке КНДР, Россия начала вести активные наступательные действия на Курщине. Из-за темпов продвижений врага уже тогда звучали заявления о нецелесообразности дальнейшего ведения операции.

Однако Силы обороны продолжали удерживать территорию Курщины. В конце января украинская комендатура начала готовить гражданских россиян к эвакуации, о чем была предупреждена российская сторона. Однако 1 февраля россияне решили нанести удар по зданию интерната, где как раз были люди, ожидавшие эвакуации. Там находились около 100 человек, из которых 4 погибли. Россияне сбросили на своих же людей управляемую авиабомбу.

Украинская сторона представила все доказательства того, что удар был российским. Однако российская пропаганда пыталась обвинить в атаке нас.



Удар россиян по интернату в Судже / Карта Воздушных сил ВСУ

Параллельно с этим продолжались продвижения врага. В марте россияне и солдаты из КНДР использовали газопроводную трубу, как когда-то в Авдеевке, и просочились в город. 12 марта Силы обороны покинули Суджу. В течение следующих нескольких недель зона контроля украинских войск уменьшилась фактически до приграничья. Вместе с тем логистические пути, особенно дорога через Юнаковку, оказались под огневым контролем.





Как изменилась ситуация в Курской области в течение марта 2025 года / Карта DeepStateMAP

По состоянию на декабрь украинские войска все еще держат кусок российской территории вблизи Теткино.

Наступление на Сумщину: как россияне прорвали границу и похитили людей в Грабовском

После фактического окончания Курской операции российские войска начали наступление на Сумщину в районе КПП Суджа – враг продвигался в районах Юнаковки, Басовки, Новенького, Журавки и других сел и взял курс на Хотень и Сумы.

Для того, чтобы не допустить захвата городов Сумщины, Силы обороны начали попытку прорыва на территорию Белгородщины. Эта операция закончилась тем, что на некоторое время наши войска заняли два села.

В то же время штурмовые полки отправились стабилизировать ситуацию и им фактически удалось. Однако сотни людей из приграничья потеряли свое жилье, некоторые села уничтожены полностью. Однако ситуацию удалось стабилизировать.

Однако есть вопросы к ответственным за строительство фортификаций. Портал DeepState опубликовал фото зубов дракона, которые просто хаотично лежали на куче в Юнаковке. Вопрос до сих пор открыт – почему в приграничье Сумщины не делали линию обороны, пока Силы обороны держали плацдарм на Курщине и та же Юнаковка была относительно в тылу.



Фортификации на Сумщине, которых не было / Фото DeepState

В течение осени и лета линия фронта на Сумщине почти не претерпевала изменений. Пока 20 декабря не стало известно о том, что россияне прорвались южнее, неподалеку Краснополья. Речь идет о село Грабовское.

Россияне взяли там в плен более 50 человек, в основном гражданских, которые отказывались от эвакуации. Также, по словам президента Владимира Зеленского, попали в плен 13 украинских военнослужащих. Так Грабовское перешло под контроль россиян.

Три города, которые потеряла Украина в 2025 году

В течение 2025 года Украина потеряла контроль над тремя городами. Речь идет о Курахово, Торецк и Северск.

Начнем с Курахово, ведь пик битвы пришелся на начало года. При этом, к сожалению, потеря города была стремительной. Причин несколько – оборону осложнила потеря Угледара осенью 2024 года и проблемы в украинском войске. До последнего оборону Курахово держали бойцы 46-й бригады. Однако все же город заняли россияне.



Ситуация на фронте после оккупации Курахово, январь 2025 года / Карта DeepStateMAP

Это событие имело наиболее катастрофические последствия для фронта. На юге подконтрольной Украине части Донецкой области это был последний город, а дальше – поля и степь, в которых держать оборону очень трудно. КАБы и дроны почти делают невозможным эту задачу. Поэтому россияне начали стремительное продвижение и в итоге почти полностью захватили территорию Донецкой области южнее Покровска.

Об остальных последствиях будем говорить дальше.

Торецк. Этот город оказался на линии фронта еще летом 2024 года. Битва за Торецк стала ожесточенной, а сам город враг фактически уничтожил КАБами. По состоянию на конец декабря часть северных окраин в серой зоне. Более чем на 95% Торецк оккупирован. Хотя все же полностью контроль россияне не установили над городом и по флангам начали обходить его в сторону Константиновки. Вражеские войска почти вплотную подошли к этому населенному пункту и опустошают его ежедневно.



Торецк, декабрь 2025 года / Карта DeepStateMAP

И неожиданно в конце года за несколько недель Украина потеряла контроль над Северском. Этот город был целью россиян в течение всего года. Еще весной россияне наступали в районе Белогоровки на Луганщине, которая фактически стала форпостом обороны Северска. После ее захвата враг начал наступление на Северск. С одновременным продвижением в Серебрянском лесничестве севернее города, россияне создали угрозу штурмов с двух сторон.

1 декабря русские с востока подошли к окраинам Северска. За 10 дней половина города оказалась под российским контролем. А 23 декабря Генштаб подтвердил оккупацию Северска. Интересно, что представитель Генштаба Андрей Ковалев в первую неделю декабря отрицал информацию о захвате части города и называл ее фейковой.



Ситуация на фронте после потери Северска / Карта DeepStateMAP

Также россияне захватили большую часть Покровска. В то же время заявление о захвате Часового Яра – абсолютно не соответствует действительности, хотя значительная часть города действительно оккупирована. Также продолжаются бои в Волчанске и в Мирнограде. А еще – в Гуляйполе, значительная часть которого находится в серой зоне.

Новое направление войны: как фронт впервые дошел до Днепропетровщины

Вернемся к Курахово. Обвал фронта в районе этого города привел к катастрофическим последствиям не только для Донетчины, но и для Днепропетровщины и Запорожья.

Дело в том, что после Курахово россияне продолжили стремительное продвижение к Великой Новоселке, а оттуда – к админгранице с Днепропетровщиной. И если сначала казалось, что россияне дойдут до Днепропетровской области с Покровского направления, то впоследствии оказалось совсем иначе. С той стороны россияне так и не дошли.

А вот за Большой Новоселкой россияне зашли на Днепропетровщину. Если в 2022 году россияне пытались зайти с Херсонщины, то в 2025 году они смогли это сделали с востока.

Враг продвинулся вглубь на 15 – 20 километров. Целью на Днепропетровщине сейчас является поселок Покровское. Несколько месяцев россияне продвигались на этом направлении, но остановить их удалось аж с приближением зимы.



Фронт на Днепропетровщине / Карта DeepStateMAP

И тем более, что параллельное продвижение в Запорожской области с востока дало россиянам другую возможность. Фронт подошел к Гуляйполю с восточной стороны и дал возможность перерезать дороги с севера. Поэтому свои усилия враг больше сосредотачивает на этом участке и до конца года смог зайти в Гуляйполе. Город почти полностью в серой зоне.

Битва за Купянск: как Силы обороны сорвали "Трубу-3"

В так называемых мирных переговорах россияне высказывают претензии на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области и Крым. Харьковщины в списке нет, но бои там были не менее ожесточенными.

Основным центром боев на Харьковщине стал город Купянск. В конце 2024 года Силы обороны уже раз выбили россиян, которые колонной туда прорвались. В этом году надежд на Купянск они не потеряли.

Летом россияне активизировали наступление в районе Купянска и уже в начале осени закрепились на северных окраинах. Враг пытался снова использовать газотранспортную трубу для просачивания в город и сначала казалось, будто это снова сработает. Однако Силы обороны взорвали трубу и замысел россиян провалился, а продвижение в Купянске – остановилось.

Как полк "Ахиллес" уничтожил ту самую трубу: смотрите видео

А уже 12 декабря стало известно, что Силы обороны осуществили операцию по зачистке Купянска – российские войска выбили из города, около сотни россиян остались в окружении. Президент Владимир Зеленский записал обращение у стелы, что на въезде в город, что изрядно разозлило россиян. Те еще несколько недель доказывали, что якобы видео фейковое, но в конце российские пропагандисты признали, что Купянск они потеряли. Опять.

То самое обращение Зеленского из Купянска: смотрите видео

Добропольский прорыв и опустошение последних городов на Покровском направлении

После того, как фронт критически приблизился к Покровску, это привело к опустошению города и близлежащих Мирнограда, Родинского и Белицкого и Мирнограда. Но летом россияне нацелились и на города, которые расположены дальше от фронта. Сначала под удар попало Доброполье. Чуть ли не ежедневно россияне сбрасывали на город управляемые авиабомбы. А 9 июля захватчики с помощью 40 FPV-дронов атаковали город, где жили 22 тысячи человек. Усиление террора повлекло быструю эвакуацию.

Далее – Белозерское. За несколько дней с помощью РЗСВ и КАБов россияне так же опустошили город, который его жителям приходилось покидать под огнем. Таким образом россияне превратили сразу 6 городов на Покровском направлении в руины.

Параллельно с тем оккупанты начали наступать у Покровска на север и 11 августа произошло наиболее обсуждаемое обновление карты DeepState, по которому российские войска прорвались вглубь на 10 километров.



Добропольский прорыв в августе / Карта DeepStateMAP

О том, что произошло под Добропольем, мы рассказывали в отдельном материале. Но если коротко – российские войска малыми пехотными группами обошли позиции Сил обороны и зашли в тыловые села. Враг дошел до села Золотой Колодец, где по данным источников, которые подтверждают слова волонтера Дениса Христова, россияне убили гражданских жителей, часть взяли в плен.

Это событие окрестили Добропольским прорывом, хотя он был не в направлении Доброполья. И это вызвало дополнительный хаос в Донецкой области, ведь во время, когда продолжалась эвакуация из Добропольской, Белозерской, Шаховской общин, потребность в эвакуации срочно возникла уже в Новодонецкой и других. Люди с ночи занимали очереди на "Новой почте", чтобы отправить хоть какую-то часть своих пожитков, а отделения едва справлялись с этой нагрузкой.

В итоге на этот участок перебросили дополнительные резервы, в частности силы 1-го корпуса НГУ "Азов", которые взялись стабилизировать ситуацию. 15 августа первые несколько сел уже были освобождены, а к концу октября выступление как таковое было ликвидировано.



Добропольское выступление сейчас / Карта DeepStateMAP

Главная битва года: окружение Покровска и Мирнограда

В августе, пока внимание было приковано к Добропольскому прорыву, российские ДРГ совершили прорыв в Покровск. За год, с тех пор как шла битва за город, россияне проникли туда. Однако довольно быстро Силы обороны, в частности 7-й корпус ДШВ, ликвидировали "гастролеров".

Однако в октябре произошел новый прорыв. И уже полноценный, ведь на юго-востоке города в районе сел Роза, Звирово и Леонтовичи оказалось слабое место украинской обороны. Источники 24 Канала подтвердили информацию о том, что причиной прорыва стали ложные доклады о ситуации с мест, что имело трагические последствия. Так российские войска зашли непосредственно в Покровск, начали продвигаться в сторону Павлоградской трассы со стороны Котлиного, а также давить на Новоэкономичное, что у Мирнограда и в районе Красного Лимана, что севернее. Россияне решили окружить Покровск и Мирноград.

Как уничтожали россиян на железнодорожном вокзале Покровска: смотрите видео

В итоге по состоянию на конец года большинство Покровска и Мирнограда, к сожалению, потеряно. Из сел южнее этих городов еще раньше отошли наши войска, потому что держать оборону там было почти невозможно.

Покровск – один из крупнейших городов, на который целится Россия сейчас, поэтому битву за него называют главной битвой этой зимы. Однако несмотря на спекуляции, битва продолжается. Север Покровска и Мирнограда в серой зоне, там идут тяжелые бои.

Корпуса и новые контракты: как меняется армия во время войны

"Изменимся, или погибнем", – так постоянно говорит волонтер Сергей Стерненко. И эти слова абсолютно правдивы. Конечно, нам нужно еще много изменений, но некоторые начались в этом году.

Переход на корпусную систему в условиях войны стал рискованной, но нужной реформой.

Система корпусов фактически меняет саму систему управления войсками, где между Генеральным штабом и командирами бригад появляется постоянное звено в виде командира корпуса. Это в противовес командирам оперативно-стратегическим или оперативно-тактическим группировкам, которые являются ситуативными, а бригады у них – прикомандированы.

2 корпуса создала Нацгвардия – на базе бригад "Азов" и "Хартия". Это – 1-й и 2-й корпуса. Их возглавили командиры упомянутых бригад – Денис "Редис" Прокопенко и Игорь "Корнет" Оболенский.

3-й армейский корпус был создан на базе 3-й отдельной штурмовой бригады и его возглавил Андрей Билецкий.

7-й и 8-й корпуса появились в Десантно-штурмовых войсках, которыми командуют Евгений Ласийчук и Дмитрий Волошин соответственно.

Еще одно изменение, которое постигло в этом году украинское войско – новые контракты. Прежде всего – для молодежи в возрасте до 24 лет. Это контракты на 1 год (для пехотинцев) или на 2 (для операторов БпЛА), которые предусматривают большое денежное обеспечение, право получить образование за государственный счет, льготы и другие бонусы и год отсрочки после завершения действия контракта.

Однако в этом году не был решен вопрос о введении четких сроков службы. Что досадно, но ожидаемо в условиях нехватки личного состава. Однако Минобороны 5 декабря представило новые контракты для всех категорий граждан, включая действующих военнослужащих. Их можно заключить на срок от 1 до 10 лет. Если заключить на 2 и более лет – после окончания этого срока будет отсрочка от мобилизации на год. С одной стороны это решение, а с другой – бойцы, которые пошли в армию в начале вторжения или встретили его в зоне ООС, должны отслужить еще минимум 2 года для возвращения со службы.

"Паутина", удары по флоту и НПЗ: как Украина подрывает военную машину Кремля

У нас продолжается война на истощение, поэтому имеют значение не только события на линии соприкосновения, но и в глубоком тылу. В 2025 году Украина продолжила наносить масштабные удары по территории России, по важным для ведения войны объектам.

Едва ли не самой масштабной и одновременно самой дерзкой стала операция СБУ "Паутина", которую воплотили 1 июня. С помощью FPV-дронов удалось поразить более 40 бортов стратегической авиации России на аэродромах "Белая" в Иркутской области, "Украинка" в Амурской области, "Дягилево" в Рязанской и "Оленья" в Мурманской областях. В итоге 13 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-22 и Ту-95 были уничтожены полностью, другие – получили повреждения.

Как происходила "Паутина": смотрите видео

А еще СБУ, ГУР МО и Силы беспилотных систем нанесли десятки ударов по российским аэродромам, объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей отрасли. Последние отличились особенно. Украина поразила абсолютное большинство НПЗ, а также нефтедобывающие станции в Каспийском море. И еще – нефтепровод "Дружба".

Еще одной важной частью украинских атак стали поражения теневого флота России, который обходит санкции. 19 декабря спецподразделение СБУ "Альфа" поразило российский танкер QENDIL в нейтральных водах Средиземного моря. В то же время 15 декабря в порту Новороссийска удалось уничтожить подводную лодку с помощью подводного дрона Sub Sea Baby.

Поражение танкера в Средиземном море: смотрите видео

Украина продолжает доказывать врагу, что их атаки без ответа не останутся. Поэтому россияне не придумали ничего лучше, чем запускать дезинформационные кампании о том, что российский ракетно-дронный террор – это "ответы" на украинские атаки. Однако ответами являются именно украинские удары по военной машине Кремля и тому, что ее финансирует, когда россияне атакуют жилые дома и электростанции.

В штурм идут роботы: как изменилась война дронов

В 2025 году изменилась сама война – новые технологии стали как решением, так и вызовом. Активное применение врагом FPV-дронов заставило закрывать целые села и города антидроновими сетками – они не дают полную защиту, но хоть немного могут минимизировать вред от дронов. Такими сетками закрыт Херсон, села возле Харькова, Сум, в Запорожской и Донецкой областях.

В то же время активное применение дронов на оптоволокне привело к тому, что оно как паутина накрывает целые города. Недавно особенно поразило сеть видео из Лимана, по которому весь этот год работали такие FPV. Город просто закрыт оптоволокном.

Как сегодня выглядит Лиман: смотрите видео

Дроны стали огромной проблемой, но не только речь идет о FPV, но и о "Молнии" и "Шахеды", которыми враг постоянно бьет по прифронтовых территориях. Например, летом россияне каждую ночь били по прифронтовым Покровску, Мирнограду, Доброполью, Константиновке и других городах не только КАБами, но и ударными беспилотниками. Это свидетельствует об одном – россияне наладили массовое производство и это средство настолько доступно, что его можно использовать как в Покровске, так и во Львове.

Засилье дронов перерезало основные логистические пути в Донецкой области, например, трасса Изюм – Славянск теперь опасна. Павлоградскую трассу или трассу Доброполье – Краматорск постигла такая же участь, но фронт уже дошел до них физически.

Также 2025 год стал годом развития наземных роботизированных комплексов. И здесь стоит привести 3 конкретных примера. Еще в конце 2024 года 13-я бригада НГУ "Хартия" поделилась незаурядной новостью – в районе Липцы на Харьковщине удалось провести первый роботизированный штурм. Это была главная новость в начале нового года.

И, например, когда происходила зачистка Добропольского прорыва, роботизированные комплексы активно использовала 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

Штурм с привлечением НРК в районе Доброполья: смотрите видео

А вот на днях Третий армейский корпус сообщил, что роботизированный комплекс DevDroid TW 12.7 в течение 45 суток держал позиции на Востоке и отражал российские штурмы с помощью пулемета. Управление осуществляли с расстояния, враг так и не захватил эту позицию. Это событие является важным, ведь речь о содержании рубежей и сохранения житей наших воинов. Сколько бы ни стоили НРК, жизнь – бесценна.

Как НРК держал позицию: смотрите видео

Но роботизированные комплексы могут не только держать позиции и уничтожать врага, но и осуществлять эвакуации. Сейчас – это довольно сложный и проблематичный процесс, ведь для эвакуации бойцы вынуждены проходить большие расстояния пешком, потому что транспортом ездить не всегда безопасно. А если ранения сложные – это почти невозможно. И Первый отдельный медицинский батальон провел уникальную эвакуацию именно благодаря роботизированному комплексу.

НРК отправили на расстояние 29 километров и несмотря на вражеский огонь жизнь воина удалось спасти.

Как НРК эвакуировал раненого воина: смотрите видео

Война продолжается: каким будет 2026 год на фронте?

Каждый из нас уже в который раз под завершение года и в начале нового желает мира. Его желает вся страна, но, к сожалению, наше желание не взаимно.

Сейчас российские войска активизируются на Сумщине, чтобы перетянуть украинские резервы туда. Вследствие постоянных обстрелов в некоторых селах Черниговщины началась обязательная эвакуация. Также продолжаются бои за Волчанск, который держат наши воины с мая 2024 года. С апреля того же года держится Часов Яр.

Битва за Купянск не закончилась – россияне будут пытаться снова зайти в город. Также фронт под окрестностями Боровой на Харьковщине и Лимана в Донецкой области – битва за эти населенные пункты впереди.

После падения Северска россияне будут стремиться наступать на Славянск. Также будут давить на Константиновку и пытаться захватить полностью Покровск, Мирноград, Родинское и Белицкое в Донецкой области, Гуляйполе в Запорожской области. А еще вражеские пропагандисты уже разгоняют мечту о приближении фронта к Запорожью.

Россия не прекратит атак и попыток погрузить нас в темноту. Наши Силы обороны будут отвечать, уничтожать российскую военную машину всеми способами.

Сегодня стоит поблагодарить Силы обороны за еще один год, который мы пережили. И чтобы пережить еще один – мы должны действовать вместе. У армии должен быть надежный тыл, каждый из нас должен быть или в армии, или для нее. Другого пути у нас нет. Наша судьба решается на поле боя.

И чем больше мы будем поддерживать друг друга, наших воинов, волонтеров и всех неравнодушных – тем больше нас переживет эти тяжелые времена. Другого выбора у нас нет.