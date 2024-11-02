Оккупанты могут интенсифицировать наступательные действия на фоне выборов в Соединенных Штатах, и к этому нужно быть готовым. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Враг продолжит наступление

Только за октябрь 2024 года российским оккупантам удалось захватить 470 километров украинской земли. И, 31 октября стало известно, что россияне захватили город Селидово, поселок Вишневое и село Звездное в Донецкой области.

Захват территории Украины будет продолжаться. Надо реалистично смотреть на ситуацию. Интенсификация наступательных действий россиян в ноябре – декабре ускорится. Они значительно усилят давление в Донецкой области, возобновят бои на Запорожье,

– отметил Александр Коваленко.

Россияне понимают, что у них появится так называемое "окно возможностей" после 5 ноября, когда в США пройдут выборы президента. Только в конце января начнется каденция нового президента, а к тому времени в США будут заняты формированием новой администрации. Поэтому до этого времени оккупанты будут пытаться захватить как можно больше территорий.

Наступление на Покровск: смотрите на карте

"Россияне не будут учитывать потери личного состава и техники, только интенсифицировать бои. Морально и психологически мы должны быть готовы к продвижению. Для россиян оперативно-тактическим пространством является Покровск. У них сейчас нет возможности до конца этого года оккупировать Покровск, но до конца года они начнут основную фазу наступления", – объяснил военный обозреватель.

Заметим, что местные власти призывают жителей Покровска эвакуироваться, потому что город вскоре начнут частично блокировать для ведения обороны.