Покровск полностью остался без света

Сейчас в Покровске, что в Донецкой области, нет электроснабжения. Весь город аварийно обесточен.

Время возобновления поставок электроэнергии пока неизвестно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Покровскую МВА.

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Что известно об отключении света в Покровске

Пока не удалось установить причину исчезновения электричества. Энергетики выясняют, что могло вызвать обесточивание.

Отметим, что Покровск постоянно находится под российскими обстрелами. Россияне постоянно атакуют город и терроризируют мирное население. Сейчас российские военные хотят прорваться через фланги, чтобы окружить Покровск. Однако, несмотря на попытки попасть в город, боев в его окрестностях пока нет.

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Сейчас российская армия имеет преимущество в живой силе. По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, бои вблизи города имеют очень жесткий характер, ведь россияне бросают вперед все имеющиеся силы и пытаются прорвать оборону украинских войск.