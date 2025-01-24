Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. За 23 января оккупанты 63 раза пытались прорвать оборону. В среднем около 60 боевых столкновений происходит каждые сутки.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Как отметил Цехоцкий, россияне пытаются лезть вперед с разных направлений. Силы обороны Украины максимально истощают врага. За 23 января удалось уничтожить и ранить около 400 оккупантов.

Намерения противника остаются теми же. Они хотят обойти Покровск. Возобновились активные штурмовые действия в направлении Мирнограда. Благодаря героизму и профессионализму каждого защитника и защитницы мы держим этот участок фронта под контролем,

– рассказал Цехоцкий.

Бронированную технику оккупанты практически не применяют. Ее преимущественно используют для огневой поддержки штурмовиков. Обычно они передвигаются на автомобилях, багги и т.п.

Какая ситуация возле Покровска: смотрите карту боевых действий

Российские оккупанты вообще не ценят человеческую жизнь. Они боятся быть казненными от собственных командиров. К сожалению, случались трагические случаи с украинскими пленными.

Оккупанты действительно звереют. У них есть злость друг на друга и страх, что командиры могут их казнить. К сожалению, были трагические случаи с нашими защитниками, которые попали в плен. Хочу напомнить оккупантам, что возмездие обязательно будет. Все эти факты фиксируем,

– отметил Цехоцкий.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации возле Покровска. Силы обороны делают все возможное, чтобы удержать город. Различные эксперты неоднократно говорили, что Покровск упадет еще 30 сентября. Но этого не произошло.