Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. За 23 січня окупанти 63 рази намагалися прорвати оборону. В середньому близько 60 бойових зіткнень відбувається кожної доби.

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Яка ситуація на Покровському напрямку

Як наголосив Цехоцький, росіяни намагаються лізти вперед з різних напрямків. Сили оборони України максимально виснажують ворога. За 23 січня вдалося знищити та поранити близько 400 окупантів.

Наміри противника залишаються тими самими. Вони хочуть обійти Покровськ. Відновилися активніші штурмові дії в напрямку Мирнограда. Завдяки героїзму та професіоналізму кожного захисника і захисниці ми тримаємо цю ділянку фронту під контролем,

– розповів Цехоцький.

Броньовану техніку окупанти практично не застосовують. Її переважно використовують для вогневої підтримки штурмовиків. Зазвичай вони пересуваються на автомобілях, баггі тощо.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться карту бойових дій

Російські окупанти взагалі не цінують людське життя. Вони бояться бути страченими від власних командирів. На жаль, траплялися трагічні випадки із українськими полоненими.

Окупанти дійсно звіріють. У них є злість один на одного і страх, що їхні командири можуть їх стратити. На жаль, були трагічні випадки з нашими хлопцями, які потрапили в полон. Хочу нагадати окупантам, що відплата обов'язково буде. Усі ці факти фіксуємо,

– зауважив Цехоцький.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію біля Покровська. Сили оборони роблять усе можливе, аби втримати місто. Різні експерти неодноразово говорили, що Покровськ впаде ще 30 вересня. Але цього не сталося.