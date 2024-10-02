Покровск может быть в опасности, – Свитан объяснил, что может угрожать городу

На Покровском направлении украинским военным удается сдерживать россиян. Однако оно может оказаться в опасности, если оккупанты вытеснят ВСУ с другого направления.

Речь идет о Кураховском направлении и Угледаре. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что для противодействия продвижения там врага Украине нужны быстрые поставки оружия от США.

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Почему Покровск может оказаться в опасности

Полковник запаса ВСУ выразил сомнение, что россияне смогут продвигаться на Покровск со стороны Красного Яра, ведь там есть хорошая система обороны Сил обороны Украины.

В общем захватить город оккупантам будет сложно, ведь он является большим. Продвижение врага на Покровск контролируются.

Туда сейчас присылают дополнительное вооружение, по крайней мере часть нужного. С помощью дальнобойных средств поражения ВСУ могут удержать российские войска на подходе к городу с направления Красного Яра.

Свитан отметил, что серьезные проблемы есть у Угледара и на Кураховском направлении.

Покровск будет в опасности, когда россияне вытеснят нас из Угледара и Курахово. Тогда враг подойдет к Покровску с южного и юго-восточного направлений,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

В таком случае украинским военным будет сложно сдержать оккупантов. Россияне пересекут нить, которая связывает Покровск с центральными районами Украины в направлении Павлограда.

Покровское направление: смотрите на карте

По словам Свитана, пока даже сложно спрогнозировать количество вооружения для ВСУ для обороны Угледара и Кураховского направления. Сейчас все зависит от поставок вооружения туда нашими партнерами. Ведь решить ситуацию большим количеством личного состава не получится.

"Даже, если поставки задержатся на несколько недель, это направление практически ничто не спасет", – отметил полковник запаса ВСУ.

К слову! Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что для защиты Покровского направления также стоит усилить оборону на Севере, а именно на Торецком направлении.