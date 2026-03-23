Не такие штурмы, как раньше: военный раскрыл, что делают россияне на Покровском направлении

На Покровском направлении Россия увеличила количество пехоты в штурмах, перейдя от тяжелых механизированных атак к легкой технике и инфильтрационной тактике. Однако качество этих военных существенно упало, потому что бойцы нередко сдаются в плен.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк объяснил 24 Каналу, что за "мясными штурмами" стоит стратегия истощения, а в российской глубинке растет недовольство из-за отсутствия выплат.

Зачем Россия бросает неподготовленных бойцов в штурм?

Сейчас россияне чаще используют в штурмах мотоциклы и квадроциклы. Однако эта тактика является проигрышной, потому что улучшение погоды позволяет украинской аэроразведке выявлять такие группы еще на подступах и уничтожать с помощью БпЛА и огневой поддержки.

Параллельно противник продолжает активно применять тактику инфильтрации. Однако год назад, когда россияне только начали ее применять, бойцы имели нормальную связь с командованием. Теперь они часто заходят в тыл без связи и пищи, и просто прячутся до тех пор, пока голод не заставляет выбираться наружу.

Некоторые просто выходят на наших военных, чтобы сдаться в плен. Тактика противника качественно не меняется – лишь количественно. Но не стоит забывать, что в России есть хорошо подготовленные подразделения – в частности бригада "Рубеж" сейчас стоит именно против таких,

– сказал Черняк.

Плохо подготовленные "мясные" штурмовые группы – лишь инструмент для истощения, способ заставить украинские силы тратить боеприпасы. Но как только такая группа где-то закрепляется, туда выдвигаются уже кадровые подразделения – морская пехота и другие хорошо подготовленные части. Россия воюет большим ресурсом и по-разному.

Россия еще даже не объявила мобилизацию, но уже обеспечивает масштабные штурмы с огромными человеческими потерями. Путину не жалко человеческих жизней, он скорее сохранит технику и лом.

"Россияне умеют превращать большие человеческие потери в подвиг, у них уже формируется культ СВО. Я думаю, что внутренний потребитель это с удовольствием "глотает", и дальше будет идти в армию", – заметил Черняк.

Обратите внимание! Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что россияне привлекают к боям весь состав мобилизованных, чтобы компенсировать потери на фронте. Российские войска системно несут большие потери, однако и привлекают новых добровольцев.

