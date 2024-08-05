Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, подчеркнув, что кульминационной точкой наступления россиян станут бои за Торецк. В целом наступление на Покровском направлении – это элемент более глобального замысла россиян.

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Повлияет на дальнейшие наступательные действия

Это направление, по его мнению, правильнее было бы назвать Торецко-Покровским, потому что для врага приоритетным сейчас является не столько выход на Покровск, сколько полная оккупация Торецкой агломерации вместе с городом Торецк.

В рамках этого замысла выполнение врагом боевых задач и на Покровском направлении, а именно – выход на левый берег реки Волчьей, продвижение по трассе 0511 в направлении на Покровск, и приоритет – перерезание логистической артерии 0504 от Покровска до Константиновки и Часового Яра.

Сам Торецкая агломерация в этом всем является элементом, который будет влиять также на дальнейшие наступательные действия на Константиновку на Краматорском направлении. Часов Яр также играет в этом свою роль,

– отметил военный обозреватель.

Ситуация на этом направлении тяжелая еще и потому, что враг сконцентрировал там две группы войск:

группу войск "Юг", зона ответственности которой была Донецкая область с самого начала вторжения в Украину;

группа войск "Центр" – это Лиманское направление (Луганщина – Харьковщина), но с октября 2023 года ее наиболее боеспособные подразделения находятся в зоне Покровского направления.

"Россияне сконцентрировали здесь две группы войск – несколько общевойсковых армий и даже танковые дивизии для выполнения этих задач. Однако самая главная битва будет происходить в 2024 году именно за Торецк", – уверен Александр Коваленко.

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Что происходит на Торецко-Покровском направлении: смотрите на карте