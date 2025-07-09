Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий, заметив, что оккупанты давят на Покровском направлении. Тактика врага фактически не изменилась.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Как отметил Цехоцкий, замысел оккупантов вполне понятен – осуществить большое "кольцо" над Покровском с выходом на трассу Покровск-Павлоград.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий

Тактика врага достаточно привычна. Они до сих пор используют малые пехотные группы, которые пытаются пролезать вперед и закрепляться. Силы обороны выбивают врага с помощью дронов.

Прячутся группы по двое или по трое. Одного ранили – другого убили. Всегда следим, чтобы выбить третьего. Идет непрерывная работа по уничтожению врага,

– отметил офицер.

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