Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький, зауваживши, що окупанти тиснуть на Покровському напрямку. Тактика ворога фактично не змінилася.

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Яка ситуація на Покровському напрямку

Як наголосив Цехоцький, задум окупантів цілком зрозумілий – здійснити велике "кільце" над Покровськом з виходом на трасу Покровськ-Павлоград.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться карту бойових дій

Тактика ворога досить звична. Вони досі використовують малі піхотні групи, які намагаються пролізати вперед та закріплятися. Сили оборони вибивають ворога за допомогою дронів.

Ховаються групи по двоє чи по троє. Одного поранили – іншого вбили. Завжди стежимо, щоб вибити третього. Йде безперервна робота зі знищення ворога,

– зазначив офіцер.

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