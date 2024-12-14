Известно, что оккупанты улучшили свое тактическое положение в районе 3 населенных пунктов на этом направлении, псообщили в ОСУВ "Хортица". Где именно продвинулись захватчики, показывает 24 Канал.

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Где продвинулись россияне

За предыдущие сутки российские захватчики улучшили тактическое положение в районе Чумацкого (бывшее Пушкино) и Песчаного. Также вражеские силы продвинулись западнее и восточнее населенного пункта Шевченко.

Отметим, что в ОСУВ указали, что наши военные проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения.

Враг продвинулся на Покровском направлении: смотрите на карте

Отметим, что согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 14 декабря на Покровском направлении наши защитники остановили 62 наступательные действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.