Відомо, що окупанти покращили своє тактичне положення в районі 3 населених пунктів на цьому напрямку, повідомили в ОСУВ "Хортиця". Де саме просунулися загарбники, показує 24 Канал.

Дивіться також Укріплення на окремих позиціях зруйновані, утримувати їх далі неможливо, – ОСУВ "Хортиця"

Де просунулися росіяни

За попередню добу російські загарбники покращили тактичне положення в районі Чумацького (колишнє Пушкіне) та Піщаного. Також ворожі сили просунулись західніше і східніше населеного пункту Шевченко.

Наголосимо, що в ОСУВ вказали, що наші військові проводяться заходи з відновлення тактичного положення.

Ворог просунувся на Покровському напрямку: дивіться на карті

Зазначимо, що відповідно до даних Генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 грудня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне.