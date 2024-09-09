Наши воины выигрывают время, чтобы подготовить город к обороне. Поскольку на улице уже осень. Далее только похолодание и дожди, которые имеют определенное влияние на боевые действия. Какое именно – в разговоре с 24 Каналом объяснил военный обозреватель Денис Попович.

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Как на эффективность боевых действий влияет погода

По словам Поповича, в холодную погоду гораздо удобнее наступать. Мороз кует землю, поэтому можно широко использовать технику. Во время дождей наступательные действия не останавливаются, но они концентрируются вокруг логистических путей.

Больше используются дороги, более-менее приличные для применения техники. В то же время передвигаться по полям, когда грязь по колено, то очень трудно, мягко говоря, не просто,

– подчеркнул военный обозреватель.

Как дальше могут действовать россияне

По состоянию на 9 сентября оккупанты хотят обеспечить продвижение на юг от Покровска. Говорится о боевых действиях у Галициновки и Невельского. Россияне будут пытаться вытеснить украинские войска из этого "кармана" или окружить.

После враг может взяться за Селидово, которое является важным для дальнейшего наступления. Если захватят этот населенный пункт, то очевидно, что будут сунуть на Покровск.

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Контратаки наших войск направлены не на то, чтобы отрезать россиян. Вряд ли это сейчас возможно, поскольку там конкретное преимущество оккупантов. Вероятно, украинские защитники стремятся выиграть время, чтобы подготовить Покровск к обороне.

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