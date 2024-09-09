Наші воїни виграють час, щоб підготувати місто до оборони. Оскільки надворі вже осінь. Далі тільки похолодання та дощі, які мають певний вплив на бойові дії. Який саме – у розмові з 24 Каналом пояснив військовий оглядач Денис Попович.

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Як на ефективність бойових дій впливає погода

За словами Поповича, у холодну погоду набагато зручніше наступати. Мороз кує землю, тому можна широко використовувати техніку. Під час дощів наступальні дії не зупиняються, але вони концентруються довкола логістичних шляхів.

Більше використовуються дороги, більш-менш пристойні для застосування техніки. Водночас пересуватися по полях, коли бруд по коліно, то дуже важко, м'яко кажучи, не просто,

– наголосив військовий оглядач.

Як далі можуть діяти росіяни

Станом на 9 вересня окупанти хочуть забезпечити просування на південь від Покровська. Мовиться про бойові дії біля Галицинівки та Невельського. Росіяни намагатимуться витіснити українські війська з цієї "кишені" або ж оточити.

Опісля ворог може взятися за Селидове, яке є важливим для подальшого наступу. Якщо захоплять цей населений пункт, то очевидно, що будуть сунути на Покровськ.

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Контратаки наших військ спрямовані не на те, щоб відрізати росіян. Наврядчи це зараз можливо, оскільки там конкретна перевага окупантів. Імовірно, українські захисники прагнуть виграти час, аби підготувати Покровськ до оборони.

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