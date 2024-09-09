Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що на початку жовтня ворог буде змушений брати оперативну паузу. Крім цього, окупанти намагаються зміцнити фланги на цьому напрямку.

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Ситуація на Покровському напрямку

Найкраще твердження, яке, на думку, військового експерта, описує ситуацію на Покровському напрямку є "туман війни". Навколо нього зараз вирує багато суперечливих заяв.

Єдине, що варто розуміти, це те, що динаміка на Покровському напрямку є надзвичайно масштабною. Ворог прикладає чимало зусиль, щоб докорінно змінити ситуацію на цій ділянці фронту. Росіяни готові нести шаленого рівня втрати для того, щоб досягти цієї мети.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Генштаб перенаправив на Покровський напрямок певні резерви та ресурси. Його утримання залежить від того, що росіяни ще зможуть спрямувати на цю ділянку фронту.

Глава ГУР МО Кирило Буданов на початку серпня заявив, що через два місяці інтенсивність боїв має піти на спад. Це означає, що на початку жовтня у ворога мають закінчитись всі його ресурси і він буде змушений брати оперативну паузу. Українській армії на різних ділянках фронту треба протриматись від двох до чотирьох тижнів.

Це значить, що у нас є шанс втримувати під контролем не лише Покровськ, а й Торецьк, Часів Яр та інші ділянки фронту, де ворог зараз активно проводить наступальні дії,

– пояснив Селезньов.

Військовий експерт пояснив, що оперативних та стратегічних резервів Росія не має. Рівень посилення сил та засобів є на рівні окремих рот чи батальйонів. Це чіткий сигнал, що ворожа армія знекровлюється і не має можливості докорінно змінити ситуацію на полі бою.

Ворог визначив для себе Покровський напрямок пріоритетним. Він знімає сили та засоби для нього з усіх інших ділянок фронту. Росіяни посилюють свої ослаблені фланги, тому поки що біля Покровська є оперативна пауза.

Ворог буде розширювати та зміцнювати свої фланги. Однак чи встигне він це реалізувати до того, як його ресурси будуть виснажені – достеменно невідомо,

– зауважив Селезньов.

Зауважте, OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко вважає, що Покровський напрямок для росіян зараз став другорядною метою. На його думку, окупанти хочуть замкнути невелике оперативне оточення там, де місто Курахове.