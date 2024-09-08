Натомість українським військовим вдається проводити контратаки на Покровському напрямку, які мають результати. OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, на якій ділянці тепер росіяни зосередили свою увагу.

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Покровськ став другорядною метою

Володимир Зеленський повідомив про те, що останніми днями ситуація на Покровському напрямку стала дещо легшою. Хоч це не означає, що вона повністю стабілізувалася. Напруження на цій ділянці фронту залишається, але просування ворога дуже сповільнилося.

У напрямку на Покровськ та дещо північніше за останні десять днів росіяни нічого не окупували. На напрямку південніше – Селидове, Українськ, Долинівка тощо, то там просування ворога є. Воно не таке значне, як було перед цим, але разом з тим було і наше просування,

– зауважив Віталій Кононученко.

Зокрема, 15-та бригада оперативного призначення НГ "Кара-Даг", яку наприкінці літа перекинули на Покровський напрямок, здійснила атаку, відбивши невелику ділянку східніше Селидового у бік села Михайлівка.

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"З боку Мар'їнки та Вугледару ворог зараз намагається атакувати великими силами. Поки виглядає так, що в бік Покровська просування сповільнилося, але південніше, від Селидового, росіяни намагаються рухатися на південь, а з боку Вугледару, який південніше, рухатися на північ. У такий спосіб вони хочуть замкнути невелике оперативне оточення там, де місто Курахове. Виглядає так, що Покровськ став для них другорядною метою", – пояснив військовий оглядач.

Поки задум окупантів лише на зародку. Невідомо, чи вдасться його втілити навіть частково.

Чи вплинула Курська операція на Покровський напрямок

З'явилась також інформація про те, що сили, які беруть участь у боях за Покровськ, перекинули в Курську область. Це, до слова, підтвердив 24 Каналу аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос. Крім того, резерви, які б мали підсилити російський наступ на Донеччині, також відправили на Курщину.

Ми бачимо, як лінія фронту зупинилася за останній тиждень. Резервів справді не вистачає. Якщо перший ешелон російських штурмовиків міг дійти до наших окопів, то залучити другий ешелон і просунутися глибше, їм взагалі не вдається у напрямку на Покровськ,

– наголосив Кононученко.

Водночас південніше росіяни все-таки зберігають певний потенціал. Це знову ж вказує на те, що зараз окупанти зробили ставку на напрямок Селидового, Українська та Гірника.

"Концентрація сил наразі така, що вони не можуть підтримувати одночасний наступ на всіх напрямках. Вони обирають лише пріоритетні ділянки і там проводять штурмові дії. Все змістилося на південь від Покровська. Для самого міста загроза трохи зменшилась", – заявив Кононученко.

Військовий оглядач також додав, що українські сили також не гають часу і біля Покровська готують нові оборонні рубежі, зводять фортифікації.

Цікаво! Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан висловив власне припущення щодо того, як Україні вдалося зупинити росіян на Покровському напрямку. За його словами, цьому допомогло залучення резервів та нових бригад.