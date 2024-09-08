Зато украинским военным удается проводить контратаки на Покровском направлении, которые имеют результаты. OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, на каком участке теперь россияне сосредоточили свое внимание.

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Покровск стал второстепенной целью

Владимир Зеленский сообщил о том, что в последние дни ситуация на Покровском направлении стала несколько легче. Хотя это не означает, что она полностью стабилизировалась. Напряжение на этом участке фронта остается, но продвижение врага очень замедлилось.

В направлении на Покровск и несколько севернее за последние десять дней россияне ничего не оккупировали. На направлении южнее – Селидово, Украинск, Долиновка и т.д., то там продвижение врага есть. Оно не такое значительное, как было перед этим, но вместе с тем было и наше продвижение,

– отметил Виталий Кононученко.

В частности, 15-я бригада оперативного назначения НГ "Кара-Даг", которую в конце лета перебросили на Покровское направление, осуществила атаку, отбив небольшой участок восточнее Селидово в сторону села Михайловка.

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"Со стороны Марьинки и Угледара враг сейчас пытается атаковать большими силами. Пока выглядит так, что в сторону Покровска продвижение замедлилось, но южнее, от Селидово, россияне пытаются двигаться на юг, а со стороны Угледара, который южнее, двигаться на север. Таким образом они хотят замкнуть небольшое оперативное окружение там, где город Курахово. Выглядит так, что Покровск стал для них второстепенной целью", – объяснил военный обозреватель.

Пока замысел оккупантов только на зародыше. Неизвестно, удастся ли его воплотить даже частично.

Повлияла ли Курская операция на Покровское направление

Появилась также информация о том, что силы, участвующих в боях за Покровск, перебросили в Курскую область. Это, к слову, подтвердил 24 Каналу аналитик Института изучения войны Джордж Баррос. Кроме того, резервы, которые должны были усилить российское наступление в Донецкой области, также отправили на Курщину.

Мы видим, как линия фронта остановилась за последнюю неделю. Резервов действительно не хватает. Если первый эшелон российских штурмовиков мог дойти до наших окопов, то привлечь второй эшелон и продвинуться глубже, им вообще не удается в направлении на Покровск,

– отметил Кононученко.

В то же время южнее россияне все-таки сохраняют определенный потенциал. Это опять же указывает на то, что сейчас оккупанты сделали ставку на направление Селидово, Украинская и Горняка.

"Концентрация сил сейчас такая, что они не могут поддерживать одновременное наступление на всех направлениях. Они выбирают только приоритетные участки и там проводят штурмовые действия. Все сместилось на юг от Покровска. Для самого города угроза немного уменьшилась", – заявил Кононученко.

Военный обозреватель также добавил, что украинские силы также не теряют времени и у Покровска готовят новые оборонительные рубежи, возводят фортификации.

Интересно! Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высказал собственное предположение относительно того, как Украине удалось остановить россиян на Покровском направлении. По его словам, этому помогло привлечение резервов и новых бригад.