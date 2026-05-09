Россия перебросила танковую дивизию в один из городов Донецкой области: в ВСУ раскрыли намерение врага

Оккупанты планируют наступательные действия на Покровском направлении. Сам город враг использует как своеобразный хаб.

В Покровске россияне продолжают накапливать личный состав и технику. В частности, сюда была переброшена 90-я танковая дивизия. Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ.

Что задумал враг в окрестностях Покровска?

В Мирнограде противник тем временем разворачивает пункты управления. Этот населенный пункт захватчики пытаются использовать как "мост" для прорыва в направлении Родинского.

Захват Гришино сейчас остается главной целью российских войск. Для наступления на поселок враг привлек сразу несколько подразделений различных бригад. В течение длительного времени российская пехота пыталась прорваться непосредственно через сам поселок. В то же время другие группы оккупантов обходили Гришино открытой местностью, чтобы продвинуться дальше на север в направлении Васильевки.

Силы обороны поражали врага из всех имеющихся средств – с помощью артиллерии, авиации и FPV-дронов, а также и из стрелкового оружия. На днях в южной части Гришино украинские военные ликвидировали двух российских штурмовиков в ближнем стрелковом бою.

К слову, с начала мая подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ликвидировали и ранили 329 россиян. Также украинские военные уничтожили и повредили более 40 единиц различной техники, в частности пушки. Часть пушек Силы обороны поразили в Покровске. В районе Родинского с начала мая только 38 ОБрМП поразила 11 единиц артиллерийской техники.

Какова ситуация на Покровском направлении?

Покровское направление остается самым горячим на фронте. Здесь враг сосредоточил около 106 тысяч личного состава. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В начале мая в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказывали, что российские войска активизировали наступление вблизи Покровска. Основная цель оккупантов – вытеснить украинские силы с северных окраин города и продвинуться в направлении поселка Шевченко.

В Донецкой области, в частности на Добропольском и Покровско-Мирноградском направлениях, российские войска отказываются от масштабных механизированных штурмов из-за больших потерь и неэффективности такой тактики.

Как рассказал главный сержант 12 бригады "Азов" НГУ Игорь Шелепйонок, украинские дроны уничтожают вражескую технику и пехоту еще на подходах к позициям. Именно поэтому россияне преимущественно наступают малыми группами – по одному, двое или трое военных, пытаясь незаметно проникнуть в украинскую оборону.

По словам военного, использование техники может возрасти только в случае ухудшения погоды, когда дроны будут работать менее эффективно. Пока же российская армия избегает массового применения бронетехники из-за угрозы ударов беспилотников.