В Донецкой области чествуют горняков, чьи жизни унесла авария на шахте Шахтоуправления "Покровское" группы "Метинвест".

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День траура в Покровске

В компании сообщили, что 7 августа в Покровске объявлено днем ​​траура по погибшим шахтерам.

Там также пообещали выплатить семьям горняков материальные компенсации и оказать финансовую помощь в организации похорон погибших. Кроме того, помощь получат и семьи пострадавших шахтеров – им выделят денежные компенсации, полную оплату лечения и реабилитации.

Детям погибших и пострадавших горняков предприятие обещает оплатить обучение в украинских учебных заведениях.

Справка. Шахтоуправление "Покровское" (ранее – "Красноармейская-Западная №1") является крупнейшим в Украине производителем коксующегося угля.

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