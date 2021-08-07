На Донеччині вшановують гірників, чиї життя забрала аварія на шахті Шахтоуправління "Покровське" групи "Метінвест".

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День жалоби у Покровську

У компанії повідомили, що 7 серпня у Покровську оголошене днем жалоби за загиблими шахтарями.

Там також пообіцяли виплатити сім'ям гірників матеріальні компенсації та надати фінансову допомогу в організації похорону загиблих. Крім того, допомогу отримають і сім'ї постраждалих шахтарів – їм виділять грошові компенсації, повну оплату лікування та реабілітації.

Дітям загиблих і постраждалих гірників підприємство обіцяє сплатити навчання в українських навчальних закладах.

Довідка. Шахтоуправління "Покровське" (раніше – "Красноармійська-Західна №1") є найбільшим в Україні виробником коксівного вугілля.

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