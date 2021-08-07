На Донеччині вшановують гірників, чиї життя забрала аварія на шахті Шахтоуправління "Покровське" групи "Метінвест".
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День жалоби у Покровську
У компанії повідомили, що 7 серпня у Покровську оголошене днем жалоби за загиблими шахтарями.
Там також пообіцяли виплатити сім'ям гірників матеріальні компенсації та надати фінансову допомогу в організації похорону загиблих. Крім того, допомогу отримають і сім'ї постраждалих шахтарів – їм виділять грошові компенсації, повну оплату лікування та реабілітації.
Дітям загиблих і постраждалих гірників підприємство обіцяє сплатити навчання в українських навчальних закладах.
Вибух на шахті в Удачному: головне
- 31 липня 2021 року на шахті в селищі Вдале Покровського району прогримів вибух. У результаті трагічного інциденту постраждали 10 гірників.
- Лікарям не вдалось врятувати життя 6 чоловіків, вони померли від травм та опіків. Натомість ще 4 перебувають у лікарнях: стан 3 шахтарів задовільний, ще одного – стабільно важкий.