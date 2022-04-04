Покупать у России нефть после Бучи – все равно, что покупать в Рейхе мыло из человеческого жира
Источник:фейсбук Виктора Тарана
Хочу сказать вам, дорогие европейцы. После того, что вы увидели в Буче, Ирпене и Гостомеле, покупать российские нефть и газ – это все равно, что покупать у нацистского Рейха мыло из человеческого жира. Или абажуры или сумочки из человеческой кожи. Масштабы разные, а суть одна.
Армагеддон уже состоялся
В Буче – братские могилы и пытки. В Ирпене – расстрелянные женщины и девушки, по трупам которых ездили на танках. В Мотыжине в братской могиле трупы ранее похищенных оккупантами старосты Ольги Сухенко и ее семьи.
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Это – не ошибки, не перегибы на местах. Это – сознательный геноцид со стороны русни. И те, кто им потакает, являются соучастниками преступления как против украинского народа, так и против человечества.
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