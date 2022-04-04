Армагеддон уже відбувся

У Бучі – братські могили і тортури. В Ірпені – розстріляні жінки та дівчата, по трупах яких їздили на танках. У Мотижині в братській могилі – трупи раніше викрадених окупантами старости Ольги Сухенко та її родини.

До теми Буча має стати для Росії "інформаційним Сталінградом"

У Харкові російський виродок ґвалтував дівчину, яка залишилася з хворою матір'ю. А коли дівчина відмовилася їхати з ним, застрелив її матір.

Зовсім юні зґвалтовані дівчата, у яких все розірвано. І це ще не бачив Маріуполя.



Після моторошних вбивств цивільних українців росіянами світ не має толерувати будь-яку співпрацю з окупантами / Фото з телеграм-каналу Михайла Подоляка

Це – не помилки, не перегини на місцях. Це – свідомий геноцид з боку русні. І ті, хто їм потакає, є співучасниками злочину як проти українського народу, так і проти людства.

Аткуально – президент Зеленський відвідав звільнену від російських катів Бучу: дивіться відео