Покупка госкомпаниями в войну иностранных товаров за публичные деньги – преступление, – Кисилевский

Чиновники и руководители госкомпаний, которые в войну покупают иностранные товары вместо украинских за публичные средства, преступники.

С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономразвитию Дмитрий Кисилевский, комментируя в интервью ситуацию по публичным закупкам в Украине.

Представим жителей Харькова, Запорожья или Никополя, которые под обстрелами производят определенную гражданскую продукцию. Если заводы там лишатся заказа, в этих городах станет очень сложно жить. Как объяснить их рабочим, что госчиновник решил оставить их без работы? Я искренне убежден, что если такие госкомпании: Укрзализныця, Нафтогаз, Энергоатом или другие, покупают китайские какие-то другие товары вместо украинских, это является экономическим преступлением, потому что при покупке украинского товара до 40% его стоимости возвращается в украинский бюджет. Когда-то даже для харьковского метрополитена покупали китайские вагоны с микроскопической разницей по сравнению с украинскими, и это было фактически прямыми потерями бюджета, воровством. Сейчас, когда идет война, такое поведение является преступлением против Украины,

– отметил Кисилевский.

С июля 2021 года в Украине действуют инициированные народным депутатом Дмитрием Кисилевским изменения в закон "О публичных закупках", согласно которым при закупках государственным сектором продукции машиностроения требуется обязательная украинская составляющая. В 2023 году локализация требуется на уровне 15%. С 2024 года этот показатель составит 20%.