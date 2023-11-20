З такою заявою виступив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економрозвитку Дмитро Кисилевський, коментуючи в інтерв'ю ситуацію щодо публічних закупівель в Україні.

Уявімо жителів Харкова, Запоріжжя чи Нікополя, які під обстрілами виготовляють певну цивільну продукцію. Якщо заводи там втратять замовлення, в цих містах стане дуже складно жити. Як пояснити їх робітникам, що чиновник держкомпанії вирішив залишити їх без роботи? Я щиро переконаний, що якщо такі держкомпанії: Укрзалізниця, Нафтогаз, Енергоатом чи інші, купують китайські якісь інші товари замість українських, це є економічним злочином, тому що при купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в український бюджет. Колись навіть для харківського метрополітену купували китайські вагони з мікроскопічною різницею в порівнянні з українськими, і це було фактично прямими втратами бюджету, крадіжкою. Зараз, коли йде війна, така поведінка є злочином проти України,

– зазначив Кисилевський.

З липня 2021 року в Україні діють ініційовані народним депутатом Дмитром Кисилевським зміни до закону "Про публічні закупівлі", згідно з якими при закупівлях державним сектором продукції машинобудування вимагається обов'язкова українська складова. У 2023 році локалізація вимагається на рівні 15%. З 2024 року цей показник становитиме 20%.