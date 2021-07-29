Покупка элитного жилья за пожертвования: Ватиканский трибунал впервые в истории судит кардинала

В Ватикане продолжается громкий судебный процесс. Впервые в истории судят кардинала. Джованни Анджело Беччу обвиняют в растрате 350 миллионов евро ватиканских денег, которые верующие жертвовали на благотворительность.

Также кардинала обвиняют в злоупотреблении служебным положением. К финансовым преступлениям могут быть причастны еще 9 человек.

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Беччу был одним из самых влиятельных людей в Ватикане

В течение 10 лет кардинал был одним из самых влиятельных людей в Ватикане. Он начал свою службу на Святой престол еще в 1984 году. Беччу служил апостольским нунцием, то есть постоянным дипломатическим представителем Папы Римского в государствах, с которыми Ватикан поддерживает официальные дипломатические отношения. С 2011 до 2018 года работал в Государственном секретариате.

Кардинал даже мог стать следующим Папой, но его начали судить.

В чем обвиняют Беччу

Скандал вспыхнул осенью 2019 года. Он касался финансовых операций Ватикана, связанных с покупкой недвижимости. Тогда ватиканские следователи проверили документы госсекретариата и службы финансовой информации.

Предполагают, что Беччу и его сотрудники могут быть причастны к приобретению элитного недвижимого имущества за деньги с пожертвований католиков со всего мира.

Святой престол вполне может покупать недвижимость

Святой престол может покупать недвижимость в разных уголках мира, чтобы приумножить капитал. Сейчас Ватикан, кроме помещений дипломатических миссий, владеет более 5 тысячами различных зданий: в Италии и за рубежом. Однако Беччу заключил соглашение в 2014 году, которое оказалось для Ватикана очень убыточным. Следователи нашли в документе много подозрительных деталей.

Беччу ушел в отставку

На фоне скандала Беччу ушел в отставку. Он отрекся от прав, связанных с саном кардинала. Однако все обвинения отвергает. Более того, он называет себя "жертвой махинаций". Утверждает, что не причастен к каким-либо финансовым схемам и обещает доказать миру свою невиновность.

Беччу – первый кардинал, дело которого рассматривает не кассационный суд под председательством другого кардинала, а более строгий ватиканский суд.Пока неизвестно, какой приговор может получить Беччу и другие подсудимые, если их признают виновными.