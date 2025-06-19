Здесь говорится о страхе и его имидже. Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что наша страна все же имеет другой вариант как получить оружие США.

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Будет ли Трамп продавать оружие Украине

Трамп досрочно покинул саммит G7 (вероятно, из-за раздражения президентом Франции Эмманюэлем Макроном и нежелания встречаться с Зеленским). На нем он должен был бы поговорить с президентом Украины о купле-продаже американского вооружения.

Я думаю, Трамп не хочет брать на себя ответственность и хочет сделать все тихо. Если бы он поговорил с Зеленским, после чего Зеленский бы вышел и сказал, что Трамп согласился продавать нам оружие, то как после этого Трамп будет звонить другу Владимиру? Это подорвет Трампа роль миротворца, – подчеркнул дипломат.

Огрызко объяснил, что есть один самый вероятный вариант для Украины получить оружие США – его могут покупать европейские партнеры. В таком случае президент Штатов не будет вовлечен в процесс, а просто предоставит соответствующее разрешение американским производителям и бизнесменам.

Дипломат добавил, что сейчас Трамп, вместо того, чтобы осуществлять давление на Россию и вводить санкции, повторяет российские пропагандистские тезисы. Именно в них говорится, что санкции против России – это, якобы, удар по самим себе.