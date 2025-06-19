Здесь говорится о страхе Трампа за безопасность американцев. Такое мнение 24 Каналу высказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что Россия, в отличие от Ирана, имеет гораздо более серьезное оружие.

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Трамп не готов вступиться за Украину, как за Израиль

По словам специалиста по стратегическим коммуникациям, Израиль является союзником США. Во-первых, в таком случае помощь во время конфликта очевидна, во-вторых, Вашингтон ничем не рискует.

А вот Россия является ядерной державой, которая имеет всю номенклатуру вооружения. Она может ответить и сделать жизнь американцев и европейцев крайне некомфортной,

– подчеркнул он.

Богданов отметил, что страна-агрессор имеет гораздо больше возможностей сделать дискомфорт для западных демократий, чем любой враг Израиля. Хотя Иран имеет определенные военные технологии, их нельзя приравнять даже к российским "Кинжалам". Если бы такая ракета прилетела в американскую базу в Германии, это бы был "конец".

Это огромные политические риски, огромные риски эскалации с ядерной державой. Зачем это американцам? Это циничная и трусливая позиция, но реальная,

– сказал он.

Интересно, что недавно Тулси Габбард, руководительница разведки США, заявила, что Иран не создает ядерное оружие. В то же время Трамп сообщил, что Иран не должен получить ядерное оружие. Специалист по стратегическим коммуникациям объяснил, что президент США просто провалил ранее все, что мог. Поэтому такие слова свидетельствуют о его попытке найти ощутимую победу.

К слову, Трамп частно одобрил военный план удара по Ирану удара по Ирану, но не предоставил окончательного приказа. По данным издания The Wall Street Journal, американский президент пока только наблюдает за тем, откажется ли Иран от своей ядерной программы.