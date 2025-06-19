Тут мовиться про страх Трампа за безпеку американців. Таку думку 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що Росія, на відміну від Ірану, має набагато серйознішу зброю.

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Трамп не готовий вступитись за Україну, як за Ізраїль

За словами спеціаліста зі стратегічних комунікацій, Ізраїль є союзником США. По-перше, в такому випадку допомога під час конфлікту очевидна, по-друге, Вашингтон нічим не ризикує.

А от Росія є ядерною державою, яка має всю номенклатуру озброєння. Вона може відповісти і зробити життя американців та європейців вкрай некомфортним,

– наголосив він.

Богданов зазначив, що країна-агресорка має набагато більше можливостей зробити дискомфорт для західних демократій, ніж будь-який ворог Ізраїлю. Хоч Іран має певні військові технології, їх не можна прирівняти навіть до російських "Кинджалів". Якби така ракета прилетіла у американську базу в Німеччині, це би був "кінець".

Це величезні політичні ризики, величезні ризики ескалації з ядерною державою. Нащо це американцям? Це цинічна та боягузлива позиція, але реальна,

– сказав він.

Цікаво, що нещодавно Тулсі Габбард, очільниця розвідки США, заявила, що Іран не створює ядерну зброю. Водночас Трамп повідомив, що Іран не має отримати ядерну зброю. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій пояснив, що президент США просто провалив раніше усе, що міг. Тому такі слова свідчать про його намагання знайти відчутну перемогу.

До слова, Трамп приватно схвалив військовий план удару по Ірану, але не надав остаточного наказу. За даними видання The Wall Street Journal, американський президент наразі лише спостерігає за тим, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми.