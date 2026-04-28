Киллер подорвался на взрывчатке, – медиа о деталях покушения на Буданова в 2019 году

В 2019 году в одном из районов Киева взорвали автомобиль. Российские киллеры пытались совершить покушение на тогдашнего офицера Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Об этом пишет "Бабель".

Новые детали покушения на Буданова

Как рассказали в издании, взрыв прогремел 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе столицы. На улице Вильямса взорвался Chevrolet Evanda – машина Буданова. В момент подрыва его в ней не было.

Источники говорят, что взрыв был случайным. Тогда один из российских киллеров закладывал взрывчатку, как она сдетонировала и оторвала ему руку. Речь идет об исполнителях Алексее Комаричеве и Тимуре Дзортове.

Буданов прибежал на место и, услышав от свидетелей о еще одном злоумышленнике, с пистолетом побежал его искать,

– говорится в материале.

Однако подозреваемый сбежал, но впоследствии его задержали. Суд назначил киллерам семь и восемь лет заключения. В 2024 году одного из них, Тимура Дзортова, передали России в рамках обмена пленными. Интересно, что именно Буданов тогда возглавлял штаб, координировавший обмен.

По данным медиа, за год Дзортов присоединился к ингушскому батальону "Эрзи" и вернулся воевать против Украины.

