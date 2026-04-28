Про це пише "Бабель".

Нові деталі замаху на Буданова

Як розповіли у виданні, вибух прогримів 4 квітня 2019 року у Голосіївському районі столиці. На вулиці Вільямса вибухнув Chevrolet Evanda – автівка Буданова. У момент підриву його в ній не було.

Джерела кажуть, що вибух був випадковим. Тоді один з російських кілерів закладав вибухівку, як вона здетонувала та відірвала йому руку. Йдеться про виконавців Олексія Комаричева та Тимура Дзортова.

Буданов прибіг на місце і, почувши від свідків про ще одного зловмисника, з пістолетом побіг його шукати,

– йдеться у матеріалі.

Проте підозрюваний втік, але згодом його затримали. Суд призначив кілерам сім і вісім років ув'язнення. У 2024 році одного з них, Тимура Дзортова, передали Росії в межах обміну полоненими. Цікаво, що саме Буданов тоді очолював штаб, що координував обмін.

За даними медіа, за рік Дзортов приєднався до інгуського батальйону "Ерзі" та повернувся воювати проти України.

25 квітня у Вашингтоні під час заходу за участі президента США Дональда Трампа пролунали постріли. Стрільця Коула Аллена звинуватили у замаху на американського лідера, а також у використанні і перевезенні вогнепальної зброї. Він не визнав себе винним.

До цього Служба безпеки України викрила ворожу групу, що планувала вбивства відомих людей в Україні. Зокрема, вони готували замах на радника міністра оборони Сергія Стерненка. Понад 10 агентів мережі взяли під варту.