Про це пише "Бабель".

Що відомо про удар?

Співрозмовник видання розповів журналістам, що у повномасштабне вторгнення тодішній очільник ГУР МО України зустрів у штаб-квартирі розвідки. Дружина Кирила Буданова Маріанна тоді жила в його кабінеті.

Зокрема, вона бачила, як готували та виїжджали до Гостомеля перші групи спецпризначенців. Також, як привозили поранених, в тому числі росіян.

Буданов, як передає видання, не був серед тих, хто перебував у бункері разом із президентом у перші тижні вторгнення. Водночас кажуть, що у ГУР він був "на своєму місці, у своїй стихії: зі зброєю, гранатами – людина-війна".

За даними видання, штаб-квартира ГУР потрапила під російський ракетний обстріл у березня 2022 року. Тоді Кирило Буданов був на нараді, а після вибуху перевірив, чи все гаразд із дружиною. Обтрусившись від пилу, він оглянув пошкодження та уламки.

Діяльність Буданова: останні новини