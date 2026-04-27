Об этом пишет "Бабель".

Что известно об ударе?

Собеседник издания рассказал журналистам, что в полномасштабное вторжение тогдашний глава ГУР МО Украины встретил в штаб-квартире разведки. Жена Кирилла Буданова Марианна тогда жила в его кабинете.

В частности, она видела, как готовили и выезжали в Гостомель первые группы спецназовцев. Также, как привозили раненых, в том числе россиян.

Буданов, как передает издание, не был среди тех, кто находился в бункере вместе с президентом в первые недели вторжения. В то же время говорят, что в ГУР он был "на своем месте, в своей стихии: с оружием, гранатами – человек-война".

По данным издания, штаб-квартира ГУР попала под российский ракетный обстрел в марте 2022 года. Тогда Кирилл Буданов был на совещании, а после взрыва проверил, все ли в порядке с женой. Отряхнувшись от пыли, он осмотрел повреждения и обломки.

