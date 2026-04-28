Это нас спасло, – "Флэш" вспомнил целенаправленный удар реактивными "Шахедами" по дому

Ночью российские реактивные "Шахеды" ударили по дому советника министра обороны Сергея Бескрестнова "Флеша". После атаки стало известно, что дрон мог руководствоваться онлайн, а сам удар имел признаки целенаправленной операции.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флэш" в эфире 24 Канала рассказал, что спасло его семью в момент прямого попадания. По его словам, в этой атаке было несколько деталей, которые указывают не на случайный налет, а по другому замыслу россиян.

Уцелели после прямого попадания

Удар был прямым: реактивный "Шахед" попал в стену дома, но сдетонировал не внутри комнаты, а после удара в железобетонное перекрытие между первым и вторым этажом. Именно это, по его словам, и спасло всех, кто был внутри.

Главное, что я жив и семья моя жива. я не понимаю, как это так случилось. Это какое-то чудо,

– сказал "Флэш".

Взрыв разрушил комнату, где в тот момент никого не было, тогда как семья находилась в других частях дома. То, что произошло дальше, он вспоминает как сплошной хаос: ночь, огонь, крики, контузия и полное непонимание того, что происходит вокруг.

Я это помню как катастрофу. Все бегают, все горит, пылает, мы не понимаем, что происходит,

– рассказал "Флэш".

Самым трудным оказалось еще и осознание, что речь шла не о случайном прилете, а о целенаправленной атаке на частный дом.

Пять реактивных "Шахедов" направляются на частный дом, где я живу. Это не штаб, не военный объект. Это мой дом и моя семья,

– рассказал советник министра обороны.

Он говорит, что допускало возможное покушение и раньше, потому что имел соответствующую информацию, но ожидал совсем другого сценария– взрывчатки, стрелка или другой точечной атаки.

Напомним! В ночь на 20 апреля Россия ударила реактивными "Шахедами" по дому Сергея "Флеша" Бескрестнова. Советник министра обороны выжил после атаки, но получил травмы и оказался в больнице. Он сказал, что был морально готов к такому развитию событий, потому что занимается критически важными для войны технологическими направлениями, а враг охотится именно на таких людей.

По его словам, первый дрон попал в дом, а второй примерно через десять минут тоже пытался зайти в дом, но оператор не справился с управлением и беспилотник упал примерно в сотне метров. Еще несколько "Шахедов", летевших в том же направлении, украинские военные сбили возле Броваров.

Я очень сейчас ищу, кто это сделал, сказать им спасибо, потому что ребята у Броваров тоже были для меня спасателями,

– рассказал "Флэш".

Это был не случайный удар

После удара в руинах дома обнаружили остатки реактивного "Шахеда" и модуль управления. По его словам, остатки реактивного "Шахеда" и модуля управления показывают, что дрон не просто летел по заранее заложенному маршруту, а корректировался в реальном времени.

Это было онлайн-управление. Мы нашли в руинах остатки модуля управления и остатки реактивного "Шахеда",

– рассказал "Флэш".

Он говорит, что технически понимает, как именно все происходило, и не сомневается, что операторы работали с территории России. Именно поэтому атаку он рассматривает не как хаотический налет., а как сознательную попытку попасть в конкретную цель, за которой следили заранее.

Они знали, что я дома, они мониторили, потому что я всего за несколько часов до того вернулся из командировки,

– сказал советник министра обороны.

Еще одна деталь появилась после удара. Одна из российских групп, связанных с запуском "Шахедов", написала в своем канале, что искала его и готовила эту операцию целенаправленно, но впоследствии это сообщение исчезло.

К слову: Удар по дому "Флеша" был целенаправленным, по его словам, на профильном российском канале операторов "Шахедов" появилось сообщение о том, как его искали и почему пытались убить. Этот текст быстро удалили, но "Флэш" успел сделать скриншоты и назвал это подтверждением умышленной атаки по его дому.

Россия перешла границу

Больше всего в этой истории его поразило не только само покушение, но и способ, в который россияне решили действовать. Россияне сознательно перешли границу, которой раньше обычно пытались не затрагивать даже во время охоты на важные цели.

Если кто-то мешает– чиновник или военный– то покушение планируется на чиновника или военного, но не на всю семью. То есть, это ненормально. Они действительно открыли ящик Пандоры для нас. Мы ведь тоже знаем, где живут их военные, генералы, чиновники и другие должностные лица,

– подытожил "Флэш".

Теперь придется думать, что делать дальше, если Россия продолжит поступать именно так. В таком случае, по его словам, Украине придется рассматривать и симметричные ответные шаги, потому что иначе такие атаки могут повторяться.

