Он заметил 24 Каналу, что занимается многими важными направлениями, берется за наиболее критические вопросы. Враг это тоже знает.

К теме "Копил 20 лет": "Флеш" показал, как выглядит его дом после прилета

"Я осознаю, что враг также понимает, что такое новые технологии в войне сейчас, как они решают весь ход войны. Они пытаются искать и уничтожать таких людей, представляющих для них угрозу. Я ожидал, это (покушение на жизнь – 24 Канал) не было для меня сюрпризом. Мы ищем врага, а он ищет нас. Потому мы все под угрозой",– подчеркнул он.

Обратите внимание! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак допустил, как дроны России добрались до дома Сергея Бескрестнова "Флеша". По его словам, оккупанты давно собирают данные о людях, мешающих их планам. Речь идет о ведущих украинских силовиках, военных, политиках, и не только публичных людях, но и результативных командиров, которых не знает широкая общественность. В такие досье вносятся полные анкетные данные, номера телефонов, электронные адреса, места жительства, информация о родных и близких, а также автомобили. Поэтому это может быть месть украинским силовикам.

Как Украина побеждает в технологиях?

Сергей Бескрестнов "Флэш" рассказал, что сейчас они делают очень много интересных вещей. Фактически еженедельно запускается что-нибудь новое. Хотя есть некоторые проблемы. В частности, Украина не может работать, например, против баллистики. Но это наблюдается по всему миру. Немногие страны производят что-то вроде Patriot.

Однако в технологиях Украина совершила гигантский скачок. Наше государство имеет поддержку других стран, бюджет, контракты с украинскими производителями, систему поддержки молодых команд, предоставляет много гарантов.

Я действительно собственными глазами вижу, как это происходит. Мы сейчас пытаемся засыпать наш фронт НРК, работами, чтобы они воевали вместо наших ребят в штурмах. Мы стараемся сделать разные БПЛА, дипстрайки, чтобы также кошмарить, отвечать нашему врагу, как они это делают. Я вижу, что у нас есть рывок,

– сказал советник.

Даже российские блоггеры стали признавать, что Россия проигрывает Украине технологически. Поэтому важно, чтобы наше государство и дальше было на шаг впереди, работало против врага.

Потому что у нас небольшой мобилизационный ресурс. Вы видите, какая у нас проблема с мобилизацией, насколько Россия больше. Но мы понимаем, что мы можем отстоять только технологиями. У нас нет других вариантов. Нам нужно поступать так, чтобы не погибали наши парни, чтобы мы работали работами, дронами. Это действительно возможно. Мы сейчас показываем, как это происходит,

– добавил "Флэш".

Что известно о попытке России ликвидировать "Флеша"?

В ночь на 20 апреля россияне пытались убить советника министра обороны Сергея Бескрестнова "Флеша". Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену его дома. Сразу по прилету дрона его госпитализировали.

Впоследствии "Флэш" прокомментировал попытку России его ликвидировать. Он рассказал, что россияне применили четыре реактивных "Шахеда". По его словам, это была специальная операция, вероятно, с целью найти его и ликвидировать. Два "Шахеда" сбили перехватчиками, еще два – долетели до пределов Киева. Дроны руководствовались онлайн с территории России. Его дом и машины уничтожены.

Сергей Бескрестнов "Флэш" показал доказательства, что Россия целенаправленно била "Шахедами" по его дому. На профильном канале россиян, которые запускают "Шахеды", появилось большое сообщение, как они его искали, почему и как пытались ликвидировать. Сообщение уже успели удалить, но советник министра обороны сделал скриншоты.