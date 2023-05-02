На генпрокурора Болгарии покушались: злоумышленники хотели подорвать его кортеж

Неизвестные заложили взрывное устройство на пути кортежа генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева. К счастью, он сдетонировал раньше, поэтому никто не пострадал.

По факту покушения на генпрокурора Министерство внутренних дел Болгарии уже приступило к расследованию. Известно, что взрывчатку заложили на дороге вблизи села Ковачовцы. Им должен был ехать кортеж с Гешевом на запад, чтобы генпрокурор прибыл на мероприятие, в котором принимают участие младшие прокуроры.

Это интересно Путин хочет легкой смерти: какой вред он нанес России и готов ли его кто-то "убрать"

Взрывчатка взорвалась перед кортежем

К счастью, в результате этого никто не получил ранений. В эфире телеканала bTV ситуацию прокомментировал заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов. По его словам, после взрыва в небо поднялся столб огня высотой 4 – 5 метров. Также образовалась воронка глубиной 30 – 40 сантиметров и диаметром почти в три метра.

Проверяют возможную утечку информации

Отметим, что публично сообщалось о том, что болгарский генпрокурор посетит Турцию. Это стало причиной проверки правоохранителями версии об утечке данных. Ведь маршрут Гешева изменили.

По словам генерального секретаря Министерства внутренних дел Болгарии Петра Тодорова, на месте инцидента работают как правоохранители, так и следователи. Кроме того, уже был создан штаб, к которому присоединились силовые структуры, чтобы проводить расследование.

Недопустимо, чтобы существовала угроза жизни и здоровью каждого болгарского гражданина, наши действия будут категоричны, чтобы защитить жизнь и здоровье и имущество болгарских граждан,

– подчеркнул представитель МВД Болгарии.

Заметим, что публично не сообщали, что могло стать причиной совершение покушения на генерального прокурора Болгарии. Ожидаем предварительных результатов расследования. Может быть, они помогут пролить свет на ситуацию.

К слову, россияне совершили более 12 попыток покушений на Владимира Зеленского. О желании России убрать главу государства предупреждал директор ЦРУ Уильям Бернс во время своего визита в Украину. Несмотря на эти слова, президент был непреклонен и решил не покидать страну в попытке спасти свою жизнь.