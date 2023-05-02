За фактом замаху на генпрокурора Міністерство внутрішніх справ Болгарії вже розпочало розслідування. Відомо, що вибухівку заклали на дорозі поблизу села Ковачівці. Ним мав їхати кортеж з Гешевом на захід, щоб генпрокурор прибув на захід, в якому беруть участь молодші прокурори.

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Вибухівка підірвалася перед кортежем

На щастя, внаслідок цього ніхто не зазнав поранень. В ефірі телеканалу bTV ситуацію прокоментував заступник генерального прокурора Борислав Сарафов. За його словами, після вибуху у небо здійнявся стовп вогню заввишки 4 – 5 метрів. Також утворилася вирва глибиною 30 – 40 сантиметрів та діаметром у майже три метри.

Перевіряють можливий витік інформації

Зауважимо, що публічно повідомлялося про те, що болгарський генпрокурор відвідає Туреччину. Це стало причиною перевірки правоохоронцями версії про витік даних. Адже маршрут Гешева змінили.

За словами генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Болгарії Петра Тодорова, на місці інциденту працюють як правоохоронці, так і слідчі. Крім того, вже створили штаб, до якого долучили силові структури, щоб проводити розслідування.

Неприпустимо, щоб існувала загроза життю і здоров'ю кожного болгарського громадянина, наші дії будуть категоричними, щоб захистити життя і здоров'я та майно болгарських громадян,

– наголосив представник МВС Болгарії.

Зауважимо, що публічно не повідомляли, що могло стати причиною скоєння замаху на генерального прокурора Болгарії. Очікуємо на попередні результати розслідування. Можливо, вони допоможуть пролити світло на ситуацію.

До слова, росіяни здійснили понад 12 спроб замахів на Володимира Зеленського. Про бажання Росії прибрати главу держави попереджав директор ЦРУ Вільям Бернс під час свого візиту до України. Попри ці слова, президент був непохитним і вирішив не покидати країну у спробі врятувати власне життя.