Заказчик из США и 20 тысяч долларов: все, что известно о покушении на Лещенко

В Украине хотели убить министра аграрной политики Романа Лещенко и для этого даже нашли киллера. Правоохранителям удалось задержать организаторов преступления – им грозит пожизненное заключение.

Первые детали покушения на чиновника во время брифинга 18 ноября рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Все что известно об инциденте – читайте в материале 24 канала.

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Злоумышленники спланировали убийство Лещенко

Глава МВД рассказал, что заказчиками попытки убийства были 2 человека – гражданин США и гражданка Украины. Американец заплатил исполнителям 20 тысяч долларов залог.

По словам Дениса Монастырского, покушение связано с деятельностью Романа Лещенко в 2018 году, до того, как он получил госдолжность. Министр объяснил, что фигуранты пытались:

отобрать имущество у Лещенко;

выбить из него мнимые долги.

Глава министерства внутренних дел на брифинге показал материалы оперативной съемки.

Брифинга Дениса Монастырского: смотрите видео

Правоохранителям удалось сымитировать убийство

Вечером 17 ноября заказчик – гражданин Соединенных Штатов и подставной киллер провели встречу в ресторане. Там они "обсудили всю оперативную ситуацию попытки убийства".

"Исполнителю" из МВД заплатили 20 тысяч долларов задатка. Денис Монастырский объяснил, что американец должен был уехать из Украины и только после этого должны были совершить преступление.

Людей, планировавших покушение, смогли задержать

Министр внутренних дел отметил, что информацию о подготовке покушения правоохранители получили несколько месяцев назад. Полиция работала под контролем Офиса генпрокурора.

В Офисе генерального прокурора подчеркнули, что двух человек, спланировавших умышленное убийство Романа Лещенко, удалось задержать 17 ноября во время проведения расчета с "киллером".

По данным следствия, заказчиком и организатором оказался гражданин США. Для решения спорных вопросов в бизнесе мужчина привлек гражданку Украины и подыскал исполнителя преступления.

Правоохранители задержали заказчиков покушения на Лещенко / Коллаж 24 канала

Заказчикам грозит пожизненное заключение

В свою очередь начальник Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в настоящее время заказчики находятся в СИЗО. Решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Денис Монастриский указал, что гражданину Соединенных Штатов Америки и гражданке Украины, которые спланировали покушение на жизнь Романа Лещенко, грозит пожизненное заключение.

Статьи, по которым будет объявлено подозрение (злоумышленникам – 24 канал) особенно тяжелые. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Справедливость конечно же оценит суд,

– сказал глава МВД.

Реакция Лещенко на попытку его убийства

Роман Лещенко заявил, что узнал о попытке его убивста 18 ноября. По словам министра, он лишь несколько часов назад вернулся из командировки из Саудовской Аравии.

Он поблагодарил правоохранителей за то, что они обеспечивают порядок и выразил полную готовность к сотрудничеству со следствием, а также к предоставлению всех необходимых документов.

Мне постоянно угрожают, – Лещенко

Глава Министерства аграрной политики признался, что с 2020 года его семьи неоднократно угрожали. Высокопоставленное должностное лицо связывает это со своей политической деятельностью.

Мы разоблачили множество фактов о двойной приватизации, незаконном переводе государственной земли в частную собственность, все эти схемы связаны с возвращением земель Министерству обороны. Мы ведем следственные действия в отношении сотен чиновников,

– сказал Роман Лещенко.

Поэтому он шокирован тем, что причиной нападения стала его деятельность в 2018 году. Ситуация по поводу мошеннических действий гражданина США "носит исключительно гражданско-правовой характер в отношении аграриев". Министр подчеркнул, что его отношения с американцем не касаются государственной службы.

Лещенко прокомментировал попытку его убийства: смотрите видео