Генпрокуратура Казахстана заявила о задержании подозреваемого в покушении на Садыкова

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила 22 июня о задержании Алтая Жаканбаева – одного из двух подозреваемых в покушении на оппозиционера, журналиста Айдоса Садыкова.

Жаканбаев якобы "самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан". Отмечают, что его допросили, после чего задержали.

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В прокуратуре сообщили также, что ведут оперативно-розыскные действия "для установления места пребывания" второго подозреваемого – Мейрама Каратаева.

Казахстанские СМИ писали, что Каратаев в свое время работал в полиции. В МВД Казахстана заявили, что его уволили в 2019 году.

Покушение на Садыкова: главное

Украинские правоохранительные органы установили Жаканбаева и Каратаева как подозреваемых в совершении покушения на Садыкова, автора ютуб-канала "Бәсе", где он размещал материалы с критикой власти Казахстана.

По версии следствия, 33-летний Каратаев и 36-летний Жаканбаев прибыли в Киев 2 июня, жили на съемных квартирах, вели слежку за Айдосом Садыковым, готовились к преступлению, заказ на совершение которого получили от "неустановленного лица".

18 июня они прибыли к дому в Шевченковском районе Киева, где живет Садыков с семьей; Каратаев, дождавшись когда журналист к дому подъедет на автомобиле, выстрелил в него из пистолета с глушителем.

В день совершения покушения они покинули территорию Украины через границу с Молдовой.