Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Смотрите также Подозреваемые в покушении на убийство Садыкова сбежали из Украины, – Офис генпрокурора
Установлено, что двое мужчин, в возрасте 33 и 36 лет, тщательно спланировали убийство журналиста, имеющего в Украине статус беженца
"Установлено, что подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня, пересекая польско-украинскую границу. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль", – говорится в сообщении.
Отмечают, что подозреваемые наблюдали за потерпевшим определенное время, изучая его маршруты.