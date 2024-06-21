Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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Установлено, что двое мужчин, в возрасте 33 и 36 лет, тщательно спланировали убийство журналиста, имеющего в Украине статус беженца

"Установлено, что подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня, пересекая польско-украинскую границу. В столице они арендовали квартиру и приобрели автомобиль", – говорится в сообщении.

Отмечают, что подозреваемые наблюдали за потерпевшим определенное время, изучая его маршруты.