Источники 24 Канала в день инцидента подтвердили, что СБУ стоит за покушением на предателя Олега Царева. Там подчеркнули, что он абсолютно законная цель и должен ответить за свои преступления.

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Что сейчас с Царевым

Российские СМИ со ссылкой на друга Олега Царева сообщают, что после нападения предатель все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии. В случае улучшения ситуации, его могут транспортировать из Крыма. В настоящее время палату бывшего нардепа усиленно охраняют российские спецслужбы.

Если позволит состояние – перевезут в Москву. Находится под усиленной охраной ФСБ,

– комментирует приятель предателя.

Следует также добавить, что в России уже открыли уголовное производство из-за нападения на Царева. Там инкриминировали дело как покушение на жизнь "государственного деятеля". В настоящее время проводятся "неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия".

Что известно о покушении на предателя Украины