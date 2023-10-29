Джерела 24 Каналу в день інциденту підтвердили, що СБУ стоїть за замахом на зрадника Олега Царьова. Там наголосили, що він є абсолютно законною ціллю і має відповісти за свої злочини.
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Що зараз з Царьовим
Російські ЗМІ з посиланням на друга Олега Царьова повідомляють, що після нападу зрадник все ще перебуває у реанімації у важкому стані. У разі поліпшення ситуації його можуть транспортувати з Криму. Наразі палату колишнього нардепа посилено охороняють російські спецслужби.
Якщо дозволить стан – перевезуть до Москви. Знаходиться під посиленою охороною ФСБ,
– коментує приятель зрадника.
Варто також додати, що у Росії вже відкрили кримінальне провадження через напад на Царьова. Там інкримінували справу як замах на життя "державного діяча". Наразі проводяться "невідкладні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії".
Що відомо про замах на зрадника України
- 27 жовтня у мережі з'явилася інформація, що близько опівночі до місця проживання Царьова в окупованому Криму приїжджали швидка та поліція. Його нібито знайшли без свідомості біля санаторію, де він проживав – він втратив багато крові.
- Дмітрій Пєсков, прессекретар президента Росії, вирішив не коментувати замах на Царьова. Він пояснив, що немає інформації про напад на політика.
- Напередодні замаху Царьов сказав іншим пропагандистам, що на Росію чекають темні часи. Він додав, що окупанти почали війну, але, як з'ясувалося, в російській армії проблеми.