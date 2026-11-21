На фоне попытки убийства Kyivstoner Дания призвала ЕС ввести запрет на выдачу туристических виз россиянам
Дания просит ЕС отменить туристические визы для россиян после того, как Москва пыталась убить рэпера Kyivstoner. Соответствующее обращение Копенгаген направил правительствам стран ЕС.
В обращении, которое имеется в распоряжении Reuters, Дания призывает ввести дополнительные ограничения на въезд граждан России в Шенгенскую зону, объединяющую 29 стран.
Что Дания просит от ЕС после покушения на Kyivstoner?
В частности, Копенгаген предлагает:
- прекратить выдачу россиянам туристических виз;
- прекратить признавать российские паспорта без биометрических данных на территории всей Шенгенской зоны;
- чаще выдавать ограниченные визы, не позволяющие свободно путешествовать по другим странам Шенгенской зоны;
- ужесточить правила въезда для действующих и бывших российских военных.
Ожидается, что Дания представит эти предложения на встрече послов ЕС в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.
В обращении подчеркивается, что европейские страны должны перейти от отдельных национальных мер к единому подходу на уровне всего Евросоюза.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила полную солидарность с Данией и другими странами ЕС, подвергающимися российским гибридным атакам.
Она также сообщила, что Евросоюз в ближайшее время представит новую Европейскую стратегию безопасности, которая должна усилить готовность стран к угрозам и сдерживанию агрессии.
Кроме того, Еврокомиссия в ближайшее время планирует представить 22-й пакет санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину. Среди возможных мер рассматриваются и визовые ограничения.
Что известно о покушении на рэпера Kyivstoner в Копенгагене?
Датская полиция и спецслужбы 20 ноября сообщили, что в сентябре им удалось предотвратить попытку российских спецслужб убить украинского рэпера Kyivstoner перед его выступлением.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал эти действия недопустимым нарушением. Кроме того, Дания объявила о высылке российского военного атташе.
В посольстве России в Копенгагене заявили, что датские обвинения не подкреплены доказательствами.
Напомним, ранее ФСБ России обвинила украинского рэпера и блогера Kyivstoner (Альберта Васильева) в подготовке атаки на стратегическое предприятие в Подмосковье.