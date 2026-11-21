Дания просит ЕС отменить туристические визы для россиян после того, как Москва пыталась убить рэпера Kyivstoner. Соответствующее обращение Копенгаген направил правительствам стран ЕС.

В обращении, которое имеется в распоряжении Reuters, Дания призывает ввести дополнительные ограничения на въезд граждан России в Шенгенскую зону, объединяющую 29 стран.

Что Дания просит от ЕС после покушения на Kyivstoner?

В частности, Копенгаген предлагает:

прекратить выдачу россиянам туристических виз;

прекратить признавать российские паспорта без биометрических данных на территории всей Шенгенской зоны;

чаще выдавать ограниченные визы, не позволяющие свободно путешествовать по другим странам Шенгенской зоны;

ужесточить правила въезда для действующих и бывших российских военных.

Ожидается, что Дания представит эти предложения на встрече послов ЕС в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.

В обращении подчеркивается, что европейские страны должны перейти от отдельных национальных мер к единому подходу на уровне всего Евросоюза.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила полную солидарность с Данией и другими странами ЕС, подвергающимися российским гибридным атакам.

Она также сообщила, что Евросоюз в ближайшее время представит новую Европейскую стратегию безопасности, которая должна усилить готовность стран к угрозам и сдерживанию агрессии.

Кроме того, Еврокомиссия в ближайшее время планирует представить 22-й пакет санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину. Среди возможных мер рассматриваются и визовые ограничения.

Что известно о покушении на рэпера Kyivstoner в Копенгагене?

Датская полиция и спецслужбы 20 ноября сообщили, что в сентябре им удалось предотвратить попытку российских спецслужб убить украинского рэпера Kyivstoner перед его выступлением.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал эти действия недопустимым нарушением. Кроме того, Дания объявила о высылке российского военного атташе.

В посольстве России в Копенгагене заявили, что датские обвинения не подкреплены доказательствами.

Напомним, ранее ФСБ России обвинила украинского рэпера и блогера Kyivstoner (Альберта Васильева) в подготовке атаки на стратегическое предприятие в Подмосковье.