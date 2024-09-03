В Мариуполе совершили покушение на оккупационного "чиновника", он в реанимации: появились подробности

В Мариуполе на коллаборанта Олега Носенко совершили покушение. Он является главой созданного оккупантами "Мариупольского совета". Предатель получил черепно-мозговую травму после удара "тупым предметом в область затылка".

Сейчас Носенко находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В Мариуполе неизвестные вывели из строя так называемого "председателя Мариупольского совета" Олега Носенко. Он в тяжелом состоянии после черепно-мозговой травмы тупым предметом в области затылка в реанимации. Вероятность присоединения к Кобзону – велика", – написал Андрющенко.

При этом Андрющенко намекнул, что к покушению причастны активисты украинского подполья. Для этого он добавил к тексту символ Движения сопротивления – букву Ї.



В Мариуполе напали на предателя / Фото из телеграма Андрющенко

Детали покушения: удар нанесли кирпичом

Также Андрющенко раскрыл некоторые подробности относительно покушения. Предположительно, удар нанесли кирпичом.

"Тупой предмет" – обычный кирпич в затылок по улице Спортивной со всей мариупольской яростью дает прекрасные результаты,

– написал Андрющенко.

Поэтому он посоветовал предателям, которые перешли на сторону врага, чаще оглядываться.



Удар по голове неизвестные осуществили кирпичом / Фото из телеграма Андрющенко

Что известно об Олеге Носенко

Предатель является фигурантом базы "Миротворца". До войны он работал в Мариуполе в Управлении внутренних дел. Также в СМИ была информация о возможной причастности Носенко к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Отмечалось, что Олег Носенко мог быть сообщником Пукача и лично доставил в Мариуполь белый автомобиль Nissan, в котором вывезли Гонгадзе. После того как эта машина полтора года простояла в Мариуполе, Олег Носенко поехал на ней в Донецк.