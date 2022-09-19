Спасла случайность: на основателя Gulagunet во Франции покушались

Во Франции покушались на основателя издания Gulagu.net Владимира Осечкина. Накануне его о возможном покушении предупредил журналист-расследователь издания Belingcat Христо Грозев.

Покушение произошло в городе Биарриц. Сам Владимир Осечкин рассказал, что от смерти его спасла случайность.

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Как Осечкину удалось спастись

Журналист рассказал, что покушение совершили в начале сентября. После полученного от Грозева и других источников предупреждения, Осечкина уговаривали уехать в другой город, поскольку в Биарриц приехал мужчина, тесно связанный с ФСБ.

Вечером семья Осечкина пошла в театр, а он остался работать дома. После того, как жена с детьми вернулись, они пошли ужинать. Тогда журналиста спасла случайность – он заметил красную точку, которая через перила террасы двигалась на него. В доме исчез свет – все легли на пол. По словам Осечкина, семья прорабатывала план действий на случай покушения.

Затем раздались выстрелы. Журналист говорит, что киллер стрелял в его сторону, но не попал. О том, поймали ли киллера, Осечкин не рассказал, ссылаясь на тайну следствия.

Что известно об издании Gulagy.net Владимир Осечкин основал это издание в 2011 году. Основное направление деятельности – правозащитная работа и разоблачение беззакония в пенитенциарной системе россии. В октябре 2021 года Осечкин заявил о получении видео, фото и документов, доказывающих факты массовых пыток в российских тюрьмах. Публикация видео вызвала огромный резонанс. После этого в федеральной системе исполнения наказаний россии начались массовые увольнения, а Сергей Савельев, предоставивший Осечкину эти файлы, покинул россию.

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