Замах трапився у місті Біарріц. Сам Володимир Осечкін розповів, що від смерті його врятувала випадковість.

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Як Осечкіну вдалося врятуватися

Журналіст розповів, що замах скоїли на початку вересня. Після отриманого від Грозева та інших джерел попередження, Осечкіна вмовляли виїхати в інше місто, оскільки до Біарріца приїхав чоловік, тісно пов'язаний з фсб.

Увечері родина Осечкіна пішла до театру, а він залишився працювати вдома. Після того, як дружина з дітьми повернулися, вони пішли вечеряти. Тоді журналіста врятувала випадковість – він помітив червону точку, яка через перила тераси рухалася на нього. У будинку зникло світло – усі лягли на підлогу. За словами Осечкіна, сім'я пропрацьовувала план дій на випадок замаху.

Потім пролунали постріли. Журналіст каже, що кілер стріляв у його бік, але не влучив. Про те, чи упіймали кілера, Осечкін не розповів, посилаючись на таємницю слідства.

Що відомо про видання Gulagy.net

Володимир Осечкін застував це видання у 2011 році. Основний напрямок діяльності – правозахисна робота та викриття беззаконня у пенітенціарній системі росії. У жовтні 2021 Осечкін заявив про отримання відео, фото та документів, які доводили факти масових тортур у російських в'язницях. Публікація відео викликала величезний резонанс. Після цього у федеральній системі виконання покарань росії почалися масові звільнення, а Сергій Савельєв, який надав Осечкіну ці файли, покинув росію.

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